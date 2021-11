Covid, D'Amato: «Quarantena per chi arriva dai Paesi dell'Est Europa»

«Serve la quarantena per chi arriva da alcuni Paesi dell'Est Europa dove i numeri dei nuovi casi sono altissimi e la percentuale dei vaccinati bassa». A dichiararlo in una intervista a Il Messaggero è l'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato, che sottolinea come «con Romania e Bulgaria l'Italia ha intensi rapporti, i lavoratori di quelle Nazioni sono impegnati nell'assistenza agli anziani». E dunque, insiste, «non possiamo rischiare». Il tutto «con spirito di collaborazione», sottolineando l'importanza dei lavori che queste persone svolgono nel nostro Paese.

L'assessore ha poi proposto, anche al commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, il passaggio a un «Green pass intelligente» che avvisa quando è tempo di rivaccinarsi. Quando si esibisce il qr-code, «deve apparire per queste persone il colore giallo, una sorta di ammonizione», spiega l'assessore. Un avviso che dica: «Sei già stato vaccinato da più di sei mesi, è importante che tu vada a ricevere la terza dose». Così «si fa informazione, si manda un alert al cittadino».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 10:18

