Covid, picco di contagi a Natale. L'ordine dei medici: «Evitare auguri con baci e abbracci»

di Redazione web

Con il Covid in ripresa, torna l'allarme dei medici in vista delle vacanze di Natale. «Per evitare i contagi, meglio evitare gli auguri con baci e abbracci», consiglia Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo). «Vista l'aumentata circolazione del Covid e dell'influenza serve tornare alla prudenza», dice ancora il medico. «Tornare ad atteggiamenti prudenti perché durante le feste di Natale avremo un picco di contagi, sia per le malattie influenzali sia per il coronavirus», dice ancora Anelli.

«È ancora una malattia temibile»

«Dobbiamo sottolineare ovviamente - continua Anelli - che il Covid oggi non è quello che abbiamo conosciuto nel 2020-/21, fa meno paura.

Per esempio, «nei locali molto affollati, l'uso della mascherina non è una cattiva idea", conclude il presidente della Fnomceo, ricordando che soprattutto "occorre vaccinarsi contro il Covid e contro l'influenza. Il vaccino è l'unica vera arma che abbiamo e dobbiamo usarla».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA