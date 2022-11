Soffri di diabete? Stai attento ai lampioni vicino casa

Il diabete è tra le malattie più diffuse al mondo e più studiate: al momento è una patologia irreversibile ma sempre più tasselli si aggiungono nella sua comprensione da parte della comunità scientifica.

Una ricerca cinese

Una recente ricerca cinese, condotta dalla dott.ssa Yu Xu e dai colleghi dello Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine di Shanghai, ha analizzato la correlazione tra i livelli di glucosio nel sangue e la luce artificiale notturna, detta LAN.

Essere esposti a livelli di luce artificiale esterna notturna, come i lampioni presenti soprattutto nelle grandi metropoli potrebbe essere una prima spiegazione alla presenza maggiore di diabetici in ambienti urbani piuttosto che rurali. Dai dati analizzati dagli studiosi, sembra che la luce LAN abbia un notevole impatto sull’intolleranza al glucosio e quindi porti ad avere picchi di glicemia molto più frequenti.

