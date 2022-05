Ictus, l’orario in cui ceni può aumentare il rischio

L’orario in cui si cena può incidere sulla nostra salute e persino sulla possibilità di incorrere in un ictus. Lo dice la scienza. Più nel dettaglio si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica ‘Nutrients’. Questo ha esaminato le associazioni tra l’orario in cui ceniamo e i rischi di mortalità per ictus.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> ICTUS, LA DIETA DA ADOTTARE SUBITO: ECCO I CIBI PERMESSI E QUELLI ASSOLUTAMENTE VIETATI

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA