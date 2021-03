@suonareStella, il nuovo format per comunicare il design su Instagram: «La mia casa come un pop-up showroom»

Paolo Stella lancia il progetto @suonareStella e apre le porte dei social media al design d’eccellenza. Gli oggetti d’arredo firmati dalle più rinomate personalità nel panorama del design internazionale e non, i progetti iconici e le preziose produzioni dei brand italiani non sono semplicemente mostrati, ma entrano negli spazi della casa milanese dell’influencer per essere vissuti e raccontati.

@suonareStella è un disegno innovativo e coerente con l’evolversi dell’esperienza digitale contemporanea, che traccia una strada nuova ed interessante nell’ottica della comunicazione del design. Con oltre 413mila follower che seguono i suoi account Instagram, @paolostella e @suonarestella, Paolo Stella raggiunge un pubblico vasto, pronto a scoprire e desiderare nuovi stili progettuali. @suonareStella è il nuovo format per comunicare il design.

Con un modello di collaborazioni temporanee, gli ambienti della casa di Paolo Stella diventano il palcoscenico ideale per mettere in scena il design. Gli oggetti selezionati escono dalla dimensione anonima dello showroom per animarsi nella dimora dell’influencer, per accompagnare le sue giornate, interpretare le scenografie dei suoi post, diventare contenuti digitali.

“Il design non va mostrato, ma deve essere vissuto. Con quest’idea è nato @suonareStella: il primo progetto digital che racconta gli oggetti d’arredo attraverso l’esperienza del prodotto. Grazie alla collaborazione con importanti brand del design italiano, ogni sei mesi riarrederò la mia casa di Milano e, come in un pop-up showroom, tutto ciò che si vedrà potrà essere acquistato tramite e-commerce. Inoltre, a ogni cambio di allestimento, gli oggetti e gli accessori che sono stati in casa verranno venduti a prezzi straordinari come accade negli showroom tradizionali con i pezzi in esposizione. Ma non è tutto, contemporaneamente disegnerò numerose capsule collection con nomi importanti dell’art de la table, dell’home decoration e del design”, ha raccontato Paolo Stella, creative director di @suonareStella.

Il progetto @suonareStella prende il via dalla dimora di Paolo Stella, ma è pensato per essere scalabile. Oltre alla casa dell’influencer, sono state individuate le abitazioni di altre due star del web che verranno allestite con lo stesso principio, così da offrire, attraverso tre personalità e tre stili di casa completamente diversi, un racconto ampio e diversificato del design.

L’iniziativa parte con Boffi|DePadova, che porta nella dimora di Paolo Stella il proprio mood progettuale ed architettonico, riflesso prima di tutto negli showroom milanesi di De Padova Santa Cecilia e Boffi Solferino, con il divano Alberese disegnato da Piero Lissoni, l’iconico tavolo T95 di Achille Castiglioni, le poltrone Albereta di Philippe Nigro e Blendy di Omi Tahara. E ancora, la libreria lineare ed essenziale R.I.G di MA/U Studio e la meravigliosa lampada Bombori realizzata a mano, in carta di riso e listelli di legno, secondo antiche lavorazioni della tradizione giapponese, della nuova collezione Time & Style ēdition.

“Riflettere nello spazio domestico la versatilità della vision Boffi|DePadova è uno dei nostri main focus”, afferma Roberto Gavazzi, CEO di Boffi|DePadova. “Come nei nostri showroom in tutto il mondo, dove prodotti eclettici coesistono e si miscelano armonicamente, la filosofia alla base di @suonareStella si applica alla mission dei brand del gruppo, mostrando come linee e concept differenti possono incastrarsi alla perfezione nella propria casa” prosegue Gavazzi. “Siamo quindi molto entusiasti di far parte di questa partnership esclusiva”.

Completano l’allestimento di @suonareStella alcune lampade d’autore e accessori selezionati da Mohd, la più ampia piattaforma italiana di e-commerce specializzata in oggetti design.

Il progetto @suonareStella è nato grazie a un team di esperti nell’ambito della comunicazione e dell’e-shopping formato da Francesca Noseda, ceo di M&C Saatchi PR, e Laura Angius, specializzata in digital innovation, che hanno saputo cogliere nel fenomeno contemporaneo degli influencer una nuova sfida per i brand del design. Con un approccio sperimentale e un profondo expertise maturato sul campo, Noseda a Angius hanno messo a sistema le dinamiche del digital e le esigenze delle aziende dell’arredo, aprendo nuove e inesplorate opportunità per il settore.

Con @suonareStella, una casa vera ospita la più esclusiva esperienza digitale dell’home design. Gli oggetti e gli accessori condivisi da Paolo Stella ispirano, coinvolgono, generano emozioni, diventando protagonisti di una nuova narrazione sull’abitare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 16:15

