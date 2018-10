Gli effetti dell'uragano: strane creature trovate in spiaggia

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 10:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sulle spiagge dello stato del New Jersey da alcuni giorni, alcune strane creature di un intenso colore azzurro e con tentacoli stanno lasciando increduli i bagnanti per la loro presenza.Molti frequentatori delle spiagge hanno pubblicato sui loro profili social le immagini di queste inquietanti creature marine. Di loro un testimone ha detto «lasciano delle macchie turchesi sulla sabbia».«Erano così vibranti e irreali che non ho potuto fare a meno di fermarmi e prestare loro attenzione», ha detto un'altra donna alla stampa locale.Secondo quanto riportato dal The New York Post, queste rare creature abitano nelle acque tropicali e subtropicali dell'Oceano Pacifico, dell'Atlantico e dell'Oceano Indiano.Il biologo marino Paul Bologna sostiene che questi organismi così rari in quella zona, probabilmente sono stati trasportati lì dall'uragano Florence.