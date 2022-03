Sondrio, branco di lupi tra le case. Scesi dalla montagna in cerca di cibo

Un branco di lupi terrorizza i cittadini tra Samolaco e Novate Mezzola, a Sondrio. Gli animali randagi sono stati avvistati tre volte in un paio di giorni a meno di un chilometro dalle abitazioni.

MASSIMA ALLERTA Il presidente della Comunità montana, Davide Trussoni: «Siamo preoccupati, sono troppo vicine alle case». Sarebbero scesi dalla montagna, forse alla ricerca di cibo». Dovrebbe trattarsi di animali adulti e non si esclude che possano essere aggressivi e pericolosi. A filmarli sono stati gli automobilisti, mentre i lupi attraversavano la statale 36 nella piana della Valchiavenna. I video postati sui social sono diventati virali, ma ora è e esplosa la puara fra i cittadini.

PIANO DI CATTURA «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e già provveduto ad allertare il corpo di polizia della Provincia di Sondrio. Fortunatamente non abbiamo registrato predazioni», precisa Trussoni. Ora, però, bisognerà monitorare la situazione ed eventualmente predisporre un piano di cattura. La zona non è distante dal Pian di Spagna, dove già in passato era stata accertata la presenza dei lupi, così come in Val Bregaglia e Alta Valle Spluga

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 20:08

