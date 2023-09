Pesce con la carne blu, la scoperta di un pescatore: «Madre natura è incredibile»

di Redazione Web

Ci sono cose che non smettono mai di generare stupore e meraviglia, ed è proprio ciò che è successo in Alaska a Joe Chmeleck, proprietario della Lodge at Otter Cove, quando ha pescato un coloratissimo esemplare di Rock Greenling (o Hexagrammos Iagocephalus secondo la nomenclatura officiale).

Il Dipartimento della Pesca dell'Alaska non è stato in grado di fornire informazioni sul consumo di questo tipo di pescato a causa della carenza di esemplari. Si tratta però di un pesce che si trova solitamente lungo la costa del Pacifico, dalla California fino, appunto, all'Alaska.

Perché il pesce è blu

Secondo le parole del pescatore, il colore blu acceso della carne del Rock Greenling diventa bianco al momento della cottura, come dimostrato anche dal video che ha aggiunto sotto al post su Facebook, e ha un sapore simile a quello della trota.

Gli scienziati non sono certi del perché questo tipo di pesce abbia dei pigmenti blu-verdi nei tessuti, ma affermano che la colorazione è dovuta alla produzione biologica di biliverdina, un pigmento biliare, secondo la fondazione di ricerca marina Oregon Sea Grant.

