Un episodio shock è avvenuto a Norma, un paesino di appena 4mila abitanti in provincia di Latina. Due cani hanno riportato ferite permanenti a causa di ignoti che gli hanno lanciato addosso dell'acido muriatico. Secondo quanto ricostruito, l'episodio si sarebbe verificato nella notte tra il 5 ed il 6 maggio, ma ad accorgersene sarebbe stata la proprietaria di casa la mattina dopo. Intuito che i due meticci, Asky e Mia, abbaiavano in maniera strana, è uscita ed ha chiamato la figlia per chiedere di controllare.È stato allora che è venuto fuori quanto accaduto: i cani presentavano gravi ferite somiglianti a bruciature su più parti del corpo, causate da acido muriatico. La stessa sostanza è stata trovata vicino alla ciotola del cibo e nel giardino della villetta dove i cani vivono. Il veterinario ha dato poi conferma della tipologia delle ferite: «area necrotica in più parti del corpo e lesioni probabilmente causate da acido». Subito la ragazza ha presentato denuncia ai Carabinieri di Norma per maltrattamenti su animali, ipotizzando anche i possibili autori e che si sia trattata di una "vendetta". Sull'episodio sono in corso le indagini dei militari che accerteranno i responsabili, intanto i due cani dovranno essere sottoposti ad un'operazione e riporteranno comunque lesioni a vita su testa, dorso, torace e zampe. «Da quanto è successo questo episodio - spiega la ragazza proprietaria degli animali - avevamo paura anche ad affacciarci alla finestra, temendo ci potesse essere un seguito anche per noi dopo le denunce e gli articoli di giornale. Per questo siamo andati via di casa per un po'. Torniamo solamente per medicare i cani».