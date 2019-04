Combattimenti clandestini tra cani e cervi: 27enne incastrato dai video sullo smartphone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era solito allevare e utilizzare deidi razza 'terrier', eccellenti cacciatori dotati di un grande fiuto nonostante la piccola taglia, perdei. Per puro divertimento, però, un uomo impiegava i suoi cani anche per veri e propri combattimenti con animali selvatici molto più grandi, come ad esempio i, immortalando tutto in alcuni video.Proprio quei filmati sono stati una prova pesante nelle accuse contro il 27enne, residente in Scozia. Come racconta l'Independent , l'uomo era stato avvistato, la scorsa estate, da una donna mentre passeggiava con un Jack Russell terrier, ferito e sanguinante, e da lì era partita la denuncia. Durante una perquisizione a sorpresa, la polizia in casa dell'uomo aveva trovato anche un altro, una femmina di Patterdale terrier, che presentava vistose cicatrici in tutto il corpo.Lo smartphone dell'uomo, sequestrato dalla polizia, conteneva nel suo archivio diversi filmati realizzati dall'uomo, che si divertiva ad addestrareper farli combattere con vari animali selvatici. Oltre ai video, c'erano anche foto dell'uomo, felice e sorridente accanto alla carcassa di un cervo, ucciso dai suoi cani: le ferite in quelle immagini sono diventate una prova a carico dell'uomo, che alla fine è statoa sette mesi di carcere e al divieto di possedere animali per i prossimi 20 anni.