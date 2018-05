Cane trascinato dall'auto sotto la pioggia, i padroni fermati dagli altri automobilisti Video

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In una giornata dihanno pensato bene di portare ila spasso, ma restando comodamente seduti ine costringendo l'animale a percorrere a gran velocità un lungo tratto di strada,. Solo l'intervento di altri, che hanno costretto il guidatore a fermarsi, ha permesso di salvare il cane che, stremato dalla fatica, aveva anche iniziato a zoppicare.È quanto accaduto in Messico, nella città di Puebla; lo riporta anche il portale locale El Universal . Uno degli automobilisti intervenuto in difesa dell'animale, pubblicando il video dell'accaduto dopo averlo registrato dal proprio abitacolo, ha spiegato: «Proprio mentre sabato scorso, sulla città, si abbatteva un, queste persone hanno pensato bene di costringere il cane a bagnarsi e ad affaticarsi, invece di farlo salire in auto. Dopo che li abbiamo bloccati, il passeggero è sceso dall'auto e ha continuato a portare il cane a piedi».Il video è diventato virale in tutto il mondo e i proprietari del cane, infastiditi per l'improvvisa popolarità negativa, hanno dichiarato stizziti che non c'è stato alcun maltrattamento. L'uomo che ha salvato il cane dai padroni, però, ha replicato così: «E questo cos'è?».