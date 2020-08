Cane abbandonato legato in un terreno, muore strozzato mentre cerca di raggiungere l'acqua

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 14:41

Una scena orribile. Il povero animale, di razza Rottweiler, è stato trovatocon il quale era stato legato sulle rive del fiume Roja, zona Roverino, probabilmente nell'intento di abbeverarsi.A diffondere la notizia è l’associazione di volontariato Arkus, i fatti invece risalgono ai primi di luglio, ma solo ora al termine dell'indagine dei carabinieri forestali di Ventimiglia, si è saputo cosa è accaduto al povero animale.Il cane di razza rottweiler è stato lasciato legato per ore senz'acqua e nel tentativo di liberarsi per raggiungere il fiume e bere, la corda attorno al collo si è stretta inesorabilmente uccidendolo. I veterinari dell'istituto zooprofilattico hanno confermato la morte per disidratazione e soffocamento e i carabinieri forestali di Ventimiglia, che hanno ritrovato la carcassa, hanno denunciato il proprietario per maltrattamento e uccisione di animale.