Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lesono un piatto molto apprezzato dagli amanti dei crostacei. Secondo alcuni, il miglior modo per cucinarle è quello dellaquando questi animali sono ancora. Chef e clienti sostengono che il gusto sia diverso e ovviamente migliore, ma c'è un problema etico: è vero che questi animali sono destinati a morire, ma perché provocare comunque così tante sofferenze?È quello che ha pensato anche, proprietaria di un ristorante specializzato in crostacei ma anche animalista convinta. Per lungo tempo, nel suo ristorante nel Maine, sono stati portati avanti degli esperimenti che hanno portato, alla fine, ad un metodo di cottura assolutamente rivoluzionario: levengono cotte ancora vive al vapore, certo, ma prima vengono sedate con dellaterapeutica, in modo da non soffrire. Lo riporta l'Independent Charlotte, che oltre a gestire il ristorante possiede anche una licenza per la produzione di cannabis a scopo medico, ha spiegato di aver perfezionato per molto tempo questa nuova e bizzarra tecnica di cottura. Nel momento in cui levengono cotte al vapore, infatti, all'interno dei recipienti viene immesso del fumo prodotto dallaterapeutica bruciata, in grado di annientare ogni sensibilità nel corpo di questi crostacei.Ovviamente, c'è voluto del tempo per perfezionare questo metodo. «All'inizio i residui dellarimanevano presenti nell'acqua di cottura o nella 'carne' dell', quindi rischiavano di essere ingeriti dai clienti» - spiega la proprietaria del ristorante - «Ora siamo riusciti a isolarli e possiamo dire con certezza di aver ideato un metodo di cottura sicuramente più umano, perché dopo diversi esperimenti siamo certi che in questo modo le aragoste non soffrono più in maniera così terribile durante la cottura al vapore».