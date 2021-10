Sei spericolato alla guida? Colpa del cibo spazzatura, ecco perché: la scoperta scientifica

Avete una guida spericolata? Secondo la scienza la responsabilità è di un gene e del cibo che mangiate. Uno studio estone portato avanti per 20 anni, ha dimostrato che non solo l’alcool può influenzare il nostro stato alla guida, ma anche il cibo spazzatura. Crediti foto: Kikapress, Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

