Il Pisco sour visto dal barman Riccardo

La ricetta del pisco sour di Riccardo Rossi bar manager di Freni e Frizioni a Roma. Ingredienti: due tazzine di Pisco, 1 tazzina di lime, 1 tazzina di sciroppo di zucchero, mezza tazzina di bianco d’uovo. Preparazione: Inserire del ghiaccio a cubi e tutti gli ingredienti in uno shaker o in un barattolo di vetro dotato di tappo. Agitare e versare in una coppetta Martini o in un tumbler basso. La curiosità: Si pensa che il Pisco Sour sia stato ideato nel 1916 da Victor Morris, un americano espatriato a Lima, in Perù, titolare del Morris Bar.

