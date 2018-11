Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il barmandeldici spiega come preparare a casa il, un classico long drink ideato nel 1880 circa.: 2 tazzine di Old Tom Gin, poco meno di una tazza di succo di limone, mezza di tazza di sciroppo di zucchero, q.b. acqua frizzante o soda.: inserire tutti gli ingredienti in un bicchiere alto (Collins) pieno di ghiaccio, colmare con la soda o l'acqua frizzante, mescolare con delicatezza. Guarnire con una fettina di limone.: Il cocktail è tornato di moda a partire dal 2000 grazie al personaggio di Jack Byrnes (interpretato Robert De Niro), protagonista della commedia Ti presento i miei e amante di questo drink.