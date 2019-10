Roma, ecco il cocktail top al concorso organizzato da Showrum

Martedì 15 Ottobre 2019, 17:31

Julep Herbal & Vermouth Bar Hotel de la Ville Rocco Forte Hotels, con il cocktail "Daiquiri Da Queen" realizzato con The Real McCoy, è Il Vincitore del "Best Signature Cocktail", l'evento organizzato da Showrum per celebrare il panorama beverage della Capitale e l’arte dei barman romani nel creare Cocktail d’autore con il distillato preferito: il Rum.QUESTI GLI INGREDIENTI PER LA PREPARAZIONE DEL "BEST SIGNATURE COCKTAIL"40 ml The Real McCoy 510 ml Rosolio di cannella10 ml sciroppo di vaniglia10 ml succo di lime aromatizzato allo zenzeroSpray con tintura di pepiQuesto l'elenco dei bar che hanno partecipato alla cocktail week: Baccano, Banana Republic, Chorus Café, Freni e frizioni, La Zanzara, Marco Martini Restaurant & Cocktail Bar, Meccanismo, Pimm’s good, e Tyler-Ponte Milvio che detiene attualmente il titolo di ‘Best Signature cocktail 2018’ ai quali si aggiungono 3 nuove top locations: Drink Kong, Julep Herbal & Vermouth Bar dell’ Hotel de la Ville (Rocco Forte Hotels), Makai Surf & Tiki Bar.Tutti i bar hanno creato una propria drink list di 4 cocktails di cui un Signature Cocktail, ovvero un cocktail d’autore, nella cui ricetta ogni licenza è permessa, purché rispetti l’anima del Rum e rappresenti ed identifichi il bar e la personalità di chi lo pensa, costruisce ed esegue.Ecco i Rum protagonisti di questa edizione: Angostura Reserva, Appleton Estate Reserve Blend, Botran Reserva Blanca, Chairman’s Reserve spiced, Plantation 3 Stars, The Real McCoy 5.