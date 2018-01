Chuck Robbins, il numero uno al mondo di Cisco, si gusta la pizza napoletana da Sorbillo

Venerdì 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NAPOLI -, il numero, dopo poche ore dall’inaugurazione a Napoli della Cisco Academy con il premier Gentiloni non si fa mancare unadella tradizione nei vicoletti della città daai Tribunali.Cisco, leader mondiale nei settori del networking e dell'IT, colosso della Silicon Valley come Apple, ha deciso di investire a Napoli e aprire una delle sue Academy proprio perchè ha visto nel polo una grande possibilità di sviluppo. L'obiettivo è quello di creare forza lavoro al passo con i tempi e che sappia innovare utilizzando tutte le tecnologie. Con la Networking Academy Cisco offrirà a numerosi studenti contenuti e piattaforme per studiare l'internet delle cose, la Cybersecurity e le tecnologie di rete. I corsi saranno gestiti tramite il Consorzio Clara, local Academy partner per la Campania.E non c'era miglior modo di concludere una giornata così importante assaggiando la pizza Napoletana di Gino Sorbillo. .