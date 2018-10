Il Clover Club con il tocco di Fabiana

Fabiana De Santis, barlady del Pantaleo di Roma, ci svela i segreti per fare un Clover Club impeccabile a casa propria.

Ingredienti: 1 tazzina di gin, mezza tazzina di succo di limone, 1/4 di tazzina di sciroppo di lamponi e qualche goccia di albume.

Preparazione: inserire del ghiaccio a cubi e tutti gli ingredienti in uno shaker o in un barattolo di vetro dotato di tappo. Agitare e versare in una coppetta. Si può guarnire con una scorza di limone.

La curiosità: il Clover Club è amato soprattutto dalle donne per il colore rosa e per la moderata gradazione alcolica.

