Pasqua 2021: i delivery e take away a Roma e Milano tra colazioni e pranzi anche stellati

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. La regola vale anche quest’anno, seppur con le dovute eccezioni dettate dalla zona rossa prevista per il 3, 4 e 5 aprile, quando però saranno concesse delle piccole deroghe ai soliti divieti. Via libera, quindi, alle visite una volta al dì e in non più di due persone ad amici e parenti. Ma non si scappa: si sta nelle case, perché il divieto di andare al ristorante è confermato. Così, per il 4 aprile, in previsione di una domenica pressoché blindata, a Roma e Milano molti chef - anche di grido - si preparano a ingolosire gli amanti della buona tavola e della tradizione, con menu ideati per le formule da asporto e con consegna a domicilio. Le idee sono davvero tante e per tutti i gusti. Persino chi vuole concedersi un viaggio lontano all’insegna dei sapori francesi, indiani e orientali, potrà farlo. Ancora: se i wine delivery pensano agli abbinamenti più adatti, immancabili sono le leccornie tipiche di Pasqua, che busseranno alla porta grazie alle pasticcerie più rinomate, già ai blocchi di partenza per stupire con le loro fantasiose creazioni d’eccellenza. Le tentazioni in arrivo sono tante e invitano a compiere, nonostante la giornata santa, dei veri e propri peccati (seppur solo di gola). Ecco, quindi, le proposte enogastronomiche per il delivery e il take away da scegliere in base a gusti ed esigenze, purché una volta consumate, a fine domenica, si possa finalmente dire di essere “felici come una Pasqua”.

I DELIVERY E I TAKE AWAY A ROMA

Pipero Roma: i piatti ideati per Pasqua dalla più cosmopolita insegna stellata di Roma arrivano a domicilio con un menu gourmet di tradizione che prevede la Focaccia fatta in casa, olio e corallina; il Sandwich di asparagi, carciofi e uovo; la Lasagna di Pasqua; l’Agnello e verdure di stagione; la Pastiera al cucchiaio; le Mini nocciole glassate. Il costo è di 90 euro a persona. Sul sito www.piperoroma.it è possibile consultare la carta dei vini in abbinamento e tutte le informazioni per ordinare e per la consegna.

Livello 1: è un ristorante di ricerca nel quartiere Eur a Roma dei proprietari Emilia Branciani e Claudio Montingelli. I menu degustazione ideati dal creativo chef Mirko Di Mattia per l’occasione sono due: il primo, a base di pesce, prevede un tris tipico della colazione più tradizionale con Uova, pizza pasquale e corallina. Ancora: Baccalà, scarola pil pil e polvere di olive nere; Millefoglie di pasta, asparagi e calamari; Branzino, carote e fondo di mare alla cacciatora; Carciofo dalla romana alla giudia; e, per dessert, Cremoso al cioccolato fondente, crema di colomba e lamponi (costo 80 euro). Il secondo, a base di carne, parte sempre dalla classica colazione di Pasqua (Uova, pizza pasquale e corallina) e continua con: Maialino, il suo fondo e purea di patate; Millefoglie di pasta con ragù; Abbacchio al forno della tradizione con patate; Carciofo dalla romana alla giudia; Cremoso al cioccolato fondente, crema di colomba e lamponi (80 euro). Dalla Pescatoria di “Livello 1”, freschissima pescheria di riferimento nel quartiere, si possono ordinare, oltre al pesce fresco delle migliori aste del litorale laziale, i Classici piatti a portar via e a domicilio. Tra questi, ci sono la Degustazione di crudi (2 carpacci, una tartare, crostacei); l’Insalata di mare; l’Insalata di polpo e patate; Gamberoni in pasta kataifi; Ostriche; Crostacei alla Catalana; Pescato al forno con patate. Si ordina chiamando il ristorante (06 5033999) o la Pescatoria di “Livello 1” (06 5037472), entro giovedì primo aprile e si ritira o si riceve a casa la box entro le ore 12 di domenica 4 aprile, il giorno di Pasqua. Dove si trova: via Duccio di Buoninsegna 25.

Lux Restaurant & Cocktail bar: l’insegna al porto di Ostia dell’imprenditore Alessandro Fraschetti, dove è approdata la celebrity chef Micaela Di Cola, alias Mikychef, propone per Pasqua con formula a portar via sia una box pronta formato picnic, che una da terminare a casa. Entrambe sono al sapore di mare. Si ordina con un messaggio su Whatsapp al 345 2995856 fino a venerdì 2 aprile entro le ore 11 e si ritira prima delle ore 12 di domenica 4 aprile. La box da asporto pronta formato picnic (da consumare magari al sole sulle barche ormeggiate nel porticciolo di fronte la banchina o sul terrazzo di casa) prevede: Tartare di tonno con hummus di ceci; Carpaccio di ricciola con trombolotto (un condimento profumato agli agrumi); Rosso di Mazara con burrata (tre portate al costo di 45 euro). La seconda box disponibile a portar via si termina a casa e contiene un primo, un secondo e un dessert: si parte con il Pacchero Lux (il sugo – pronto per condire la pasta e solo da scaldare - è a base di pescato locale, con sarago, fragolino, marmora e sughero rosa, pomodori confit e timo; la pasta – 110 g d – è artigianale in formato mezzo pacchero). Si continua con il Polpo Lux, presentato con una mousse di legumi piccante, pepe di Sarawak e granita di sedano, da riporre in congelatore fino al momento del pasto (il polpo va scaldato in padella per circa quattro minuti, giusto il tempo che si formi la crosticina). Si conclude con il dessert: una Panna cotta con vaniglia Bourbon del Madagascar e culis di frutti rossi allo zenzero (costo della box: 55 euro). Il Lux Restaurant & Cocktail Bar si trova sul Lungomare Duca degli Abruzzi, al civico 84 a Ostia.

Alfredo alla scrofa: il ristorante insieme allo chef Mirko Moglioni propone una speciale box composta da piatti tipici pasquali da consumare a casa. Si inizia con un Antipasto a base di salumi, pizza cresciuta e torta al formaggio. Si prosegue con il tipico Agnello brodettato con le fave e si conclude in dolcezza con la Pastiera con crema al limone. Il prezzo della box per due persone è di 80 euro e si può prenotare entro il 26 marzo chiamando il numero 06 68806163. Sono previste sia la lonsegna delivery (al costo aggiuntivo di 10 euro) che il take away.

Eataly Roma: Roberto Cotugno, Executive Chef di Eataly Roma, ha ideato una box d’asporto speciale con all’interno i prodotti e i piatti della tradizione romana (costo 38 euro). Un menu completo, per una persona, dall’antipasto al dolce: si inizia con la Corallina romana San Rocco, le fave fresche, il Pecorino romano Cibaria e la Torta al formaggio della panetteria. Seguono la Lasagna ai carciofi del Pastificio Secondi, l’“Agnello IGP del Centro Italia” al forno con patate e carciofi e una porzione di Pastiera napoletana. La box si prenota online su www.eataly.net/it e va ritirata tra le ore 10 e le 20 di sabato 3 aprile presso la Gastronomia al primo piano. Si offre in omaggio una bottiglia di vino laziale per ogni due box ordinate.

Dao Chinese Restaurant: il 4 aprile, i piatti antichi e le storie popolari sono protagonisti della Festa degli antenati Qīngmíng jié. Il ristorante rende omaggio così a questa ricorrenza, mentre in Italia si celebra il giorno di Pasqua, e realizza per l’occasione i Qīngtuán. Sono i tipici ravioli di farina di riso glutinoso e succo di artemisia (Ài cǎo) della tradizione culinaria cinese. Non manca poi il menu degustazione “Huígù guòqù” o Sguardo al passato, pensato a portar via e realizzato dallo chef Zhu Guangqiang. I Qīngtuán sono disponibili in due versioni: salati, con ripieno di carne di maiale, tofu, verdure, germogli di soia ed erba cinese; o dolci, con all’interno la crema di sesam (due pezzi per 9 euro). Oltre a questa specialità, sul sito del ristorante si può acquistare il menu degustazione (45 euro a persona e con ordini minimi per due). Il delivery e il take away di Dao è attivo dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 21. L’asporto è consentito anche il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 15. Gli ordini possono essere effettuati entro un raggio di 5 chilometri dal ristorante, chiamando lo 06 87197573 (la consegna costa 5 euro mentre è gratuita per che spende più di 70 euro).

Le Carré Français: la tradizione di Pasqua dei cugini d’oltralpe sulla tavola dei romani con il delivery e il take away dell’ambasciata del gusto francese nel cuore di Prati, di cui è proprietario l’imprenditore bretone Jildaz Mahé. Tra le new entry pensate per l’occasione, disponibili a portar via e da asporto, ci sono: le collezioni a base di cioccolato, realizzate artigianalmente dalla storica maison Huvelin che lavora solo i pregiati semi di cacao “grand cru” della Costa d’Avorio e della Nigeria. Tutte creazioni con la forma di animali che contengono delle uova e proposte in tre formati. Un’idea nata in omaggio all’usanza tutta francese di coinvolgere i bambini, proprio il giorno di Pasqua, in una divertente “Chasses aux oeufs”, la caccia alle uova. Protagonista assoluto del menu (per due a 90 euro), invece, è l’Agnello pasquale creato dalla chef Letizia Tognelli. Si parte con una selezione di maiale nero di Bigorre, composta da prosciutto crudo, salame, ventresca e coppa, servito con pane fatto in casa. Il Carrè di agnello è in crosta di erbe di Provenza cotto a bassa temperatura con verdurine primaverili. Per concludere, c’è il dolce Tropézienne per due, che dal 6 aprile in poi si troverà al banco tutti i giorni in formato monodose (e per quattro persone nei weekend solo su ordinazione). Il dessert è prodotto artigianalmente dal pastry chef Giancarlo Bruno. Fu ideato da Alexandre Micka, pasticcere polacco residente a Saint Tropez che, negli anni ’50, ingolosiva con la sua creazione Brigitte Bardot. In promozione a 15 euro, Le Carré suggerisce di abbinare una bottiglia di vino Rosé di St Tropez della sua Cave à vin. Per prenotazioni: 06 6476 0625, www.carrefrancais.it.

Contro Bistrot: dalle abili mani di chef Daniel Celso e dall’estro del maestro pasticcere Andrea Fiori, arrivano tre box per trascorrere in compagnia la giornata di Pasqua e di Pasquetta. Per quella destinata alla colazione, sono previste: Pizza al Formaggio, Corallina e capocollo, Uova sode, Marzolina, Coratella d’agnello e carciofi e Pastiera (18 euro). Per il pranzo invece arrivano: Lasagna ai carciofi, Agnolotti di brasato, Agnello arrosto e patate al forno (35 euro). Il giorno di Pasquetta la box è da 35 euro e contiene: Strudel alla vignarola, Cannelloni di carne fatti in casa, Insalata di puntarelle. Le “scatole gastronomiche” si possono prenotare chiamando lo 06 20976987 entro le ore 16 di sabato 3 aprile.

Cresci: quando non è dietro al bancone del suo forno, Danilo Frisone, proprietario di Cresci, è nel laboratorio con gli abiti da lavoro del fornaio. Per Pasqua, con grande soddisfazione ha messo a punto una profumatissima Colomba, la prima sfornata nel locale al cospetto di San Pietro. La Cresci Box Colazione è per due persone e costa 44 euro, ma il suo interno è sostanzioso, con: Crostata, Pizza umbra, Vignarola, Uova sode, Primo sale e Ricotta di pecora, Corallina, Frittata con i carciofi e Colomba. Per il Pranzo nella box vengono aggiunti Lasagne e Agnello brodettato (68 euro per due). Info e prenotazioni allo 06 51842694 o scrivendo a info@cresciroma.it. Sempre e solo su ordinazione, invece, è disponibile la Pastiera a base di pasta frolla ripiena di ricotta, grano bollito, canditi e fiori d’arancio.

Costrini Italian Flavor: da più di 10 anni il quartiere di Conca d’Oro ha il proprio angolo di Abruzzo a Roma. Quest’anno per la Pasqua propone tre “pacchi” scontati con tutto il necessario per la colazione. Il primo contiene una Colomba classica o al cioccolato, una Pizza al formaggio, una Corallina da 500 g (a 29 euro invece di 35); il secondo prevede una Colomba classica o al cioccolato, una Pizza al formaggio, una Corallina da 500 g, un Casatiello da 500 g, una Pastiera piccola (per 5 o 6 persone), da 59 euro e non 65; il pacco numero 3 ha una Colomba a scelta tra vari gusti, una Pizza al formaggio, una Corallina da 800 g, un Casatiello da 500 g, una Pastiera grande (per 12 persone), una Pizza dolce tipo Terni (79 euro invece di 95). Si prenota per il ritiro direttamente al locale o si riceve tutto a domicilio, con anche a scelta: Abbacchio abruzzese; Arrosticini; Caprino; Arrosti al forno; Lasagne, Ravioli e Cannelloni. L’ultimo giorno utile per le prenotazioni è giovedì primo aprile, chiamando lo 06 89761092.

Filodolio – Cucina Napoletana: fedele alle origini, il patron Stefano Donaudy Mastelloni si ispira alla tradizione partenopea per il menu di Pasqua, che costa 35 euro: come antipasto troviamo: Casatiello, Salame napoletano dolce e piccante, Ricottina di bufala campana; come primo ci sono i Mezzi paccheri artigianali di Gragnano IGP alla “genovese” oppure gli Gnocchi fatti in casa alla sorrentina; per secondo è immancabile l’Agnello della tradizione con carciofo stufato e millefoglie di patate oppure il Cappello del prete brasato all’Aglianico e patate al sale. Come dolce si opta per la Pastiera. Per prenotare: chiamare lo 06 86212938 entro giovedì primo aprile. La consegna a domicilio è gratuita.

Proloco Trastevere: l’insegna del rione propone la Box Colazione di Pasqua, in onore alla tipica usanza romana di riunirsi la mattina in un momento conviviale. Al suo interno sono contenuti i prodotti, le istruzioni per l’uso e le ricette da rifare a casa. La selezione enogastronomica prevede: il Casatiello di casa Proloco con corallina di Mangalitza e provolone di Formia; la rarissima Corallina di Mangalitza 500 g; il Polpettone ripieno di erbe selvatiche; il Guanciale di filiera dol; l’Uovo sodo bio da allevamento a terra; il Carciofo di Ladispoli ripieno di pane di Lariano e pecorino, in salsa verde homemade; gli Ovetti artigianali di cioccolato finissimo (500 g circa); la Pastiera di casa Proloco con soli prodotti laziali; una bottiglia di Cassandra vino rosso biologico IGT Lazio – Azienda Agricola Villa Caviciana. Le box sono in due formati: per la coppia a 60 euro e per 4 persone a 120. È necessaria la prenotazione al numero 06 45596137 o sul sito www.prolocotrastevere.it entro il primo aprile e il ritiro e la consegna non oltre sabato 3 aprile alle ore 18.

Santa - La Pa5qua Romana: un menu corale da asporto e per il delivery con tanto di sorpresa. Sono Roscioli Ristorante Salumeria, Retrobottega, Marzapane, Zia Restaurant e Rimessa Roscioli a proporre l’insolita formula per domenica 4 aprile, che dalla Capitale raggiungerà – volendo – anche Milano. Ad aprire il menu è Roscioli con il classico antipasto pasquale a base di Corallina artigianale, Provolone Riserva 36 mesi, Mini pizza al formaggio e Giardiniera. Il pane è a lievitazione naturale e arriva da Retrobottega, e sono proprio gli stessi Chef Giuseppe Lo Giudice e Alessandro Miocchi che hanno pensato con il loro Retropasta al primo piatto: Tortelli ripieni di bufalo con salsa cacio e ova. Come secondo, gli chef Francesco Capuzzo Dolcetta e Guglielmo Chiarapini di Marzapane propongono l’Agnello cotto al coccio sulla brace con limone verde, yogurt e cardamomo accompagnato da una Vignarola di carciofi, asparagi, piselli e fave. Per dolce arriva il Babà con cremoso alla vaniglia di Zia Restaurant. La Rimessa Roscioli ha selezionato poi un’etichetta artigianale di vignaioli laziali. A Roma il menu da asporto per 2 costa 130 euro e si ritira in via del Conservatorio 58. Il delivery viene 135 euro e a Milano sale a 145. Per prenotazioni: www.rimessaroscioli.com/santa-pa5qua o inviare un WhatsApp a 329 3649448.

I DELIVERY E I TAKE AWAY A MILANO

Ristorante Berton: lo chef stellato Andrea Berton ha studiato un menu degustazione speciale. Si comincia con un aperitivo che prevede: Sfoglie croccanti al mais; Pane al vapore con zafferano; Oliva di carne; Oliva di acciuga. Si continua con: Capesante con barba dei frati e salsa al limone; Ravioli di patate con ricotta e spinaci arrostiti e zuppa di pesce; Merluzzo con cous cous di cavolfiore e indivia belga; Capretto al forno con patate; Uovo di mango e yogurt. Il tutto è accompagnato da una Focaccia al rosmarino e da del Pane con lievito madre. Per chiudere, chef Berton consegna un assortimento di piccola pasticceria. Il menu di Pasqua è disponibile per l’asporto e il delivery al prezzo di 140 euro a persona. Le consegne su Milano verranno effettuate con la BMW i3, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Per prenotare, si manda un’email a info@ristoranteberton.com o si telefona allo 02 67075801, ma entro venerdì 2 aprile.

Sadler: per il pranzo di Pasqua è possibile ordinare piatti stellati e riceverli a casa; oppure sceglierli e ritirarli al ristorante, sempre dal 2 al 4 aprile. Si può anche optare per una Box creata ad hoc (70 euro). Si tratta di un percorso sensoriale di sei portate salate per gustare la cucina stellata firmata Claudio Sadler, che prevede: Terrina di salmone alla mimosa con finocchi, aneto, uova e vinaigrette acidula; Pasta brisè con quinoa, mousse di mortadella, asparagi e uovo cotto nel ghiaccio; Gamberi al rosmarino saltati in padella, con caponata e lime; Zuppetta di arzilla e ciuffarelli con broccoli romaneschi; Pasta al forno (ragù di vitello, caciotta marzolina, piselli e ricci di mare); Agnellone al forno con carciofi, cipollotto e patate. E il dolce? Ci pensa Sadler con una doppia proposta: la Colomba o un uovo di cioccolato in edizione limitata realizzato insieme al Maestro Pasticciere Gianluca Fusto. Per ordinare basta collegarsi al sito di quality delivery di Cosaporto.it o al portale di Sadler.

Wicky's Innovative Japanese Cuisine: lo Chef Wicky Priyan propone un menu nato dall’unione di alcuni dei suoi piatti signature e di altrettante creazioni ad hoc. Sono sei le portate ideate per il delivery e il take away di Pasqua, dal Salmone Pecora al Carpaccio 5 continenti; dal Carpaccio Angus al Maki Lumaca; dal Kakuni di agnello con verdure di stagione alla tradizionale Colomba. Il costo è di 110 euro a persona. È possibile abbinare al menu una bottiglia di vino o di saké a scelta tra la selezione presente sul sito web del ristorante, al quale occorre accedere per prenotare. Altrimenti, si può telefonare al 338 8790530.

Daniel Canzian a casa tua (anche a Pasqua): immancabile, innanzitutto è la sua Colomba alle Albicocche Arrosto, nata dalla collaborazione con Albertengo e disponibile sullo shop online di Emporio DanielCanzian al prezzo di 30 euro (può essere ritirata in negozio o spedita in tutta Italia). Il menu di Pasqua ideato nella cucina contemporanea nel cuore di Brera si compone di: Pan Pasquale; Pan sfogliato; Torta pasqualina (Crostata alla farina di mais, primizie, ricotta e uova); Pan bagnà alla livornese (Pane al latte accompagnato da un pinzimonio di ortaggi, nettare rosso di nostra produzione, alici di fresca marinatura); Pansooti liguri al mascarpone, ragù di fave, piselli e mentuccia alle noci; Branzino da lenza alla ratatouille di verdure primaverili, pistacchi tostati oppure Petto d’anatra al pepe verde, patate arrosto e ortaggi di stagione (entrambi minimo per due); Torta Rinascimentale. Il costo del menu è di 70 euro a persona. Le prenotazioni devono essere effettuate sul sito Emporio DanielCanzian alla pagina dedicata entro le ore 15 di venerdì 2 aprile. Il ritiro in negozio si concorda con lo staff. La consegna a domicilio è prevista sabato 3 aprile (con 10 euro in più. Il delivery è gratuito dai 4 ordini in su).

Erba Brusca: un menu di Pasqua e Pasquetta completo da assemblare o riscaldare a casa. Il delivery box (50 euro a persona) del ristorante con orto sul Naviglio Pavese di Milano contiene: Torta Verde con borraggine, erbette e cotechino; Asparagi e cipollotto alla griglia, ricotta montata al miele e limone, mandorle speziate, menta; Insalata di cicorino, uovo, dressing senape; Cannelloni ripieni al ragù di cinghiale e Mora romagnola, fonduta di parmigiano 36 mesi, rosmarino e scorza di limone; Agnellone brasato 12 ore con cipolle caramellate, aceto balsamico e salsa verde power alla menta, purea di patate e noce moscata; Meringa morbida, panna al limone, fragole al pepe di Sichuan. Si ordina sul sito www.erbabrusca.it e si sceglie il giorno della consegna, tra sabato 3 aprile (tra le ore 11 e le 13 e tra le 18 e le 20), domenica 4 (dalle 11 alle 13) e lunedì 5 (la mattina allo stesso orario).

Cittamani: con la Pasqua celebrata in India a suon di ricette della tradizione dalle comunità cristiane di Kerala, Goa e della parte orientale, la chef Ritu Dalmia di Cittamani presenta le sue prelibatezze, con il meglio di quanto si possa trovare sulle tavole della Federazione asiatica. Nel menu ci sono: Ortaggi a radice seekh con semi di sesamo; Costolette di agnello cotte a fuoco lento con marinata di tamarindo; Tradizionale uovo al curry; Verdure saltate in padella con senape Bengalese e curcuma; Cavolfiore condito con zenzero e cumino; Mopla biryani con noci, cipolla e uova; Malabar Paratha a strati; Fugia (un pane fritto); Hawla di carote e zafferano. Costo: 40 euro a persona. Per prenotare il menu da asporto e a domicilio: www.cittamani.com/it.

Bu:r di Eugenio Boer: il menu ideato per Pasqua è solo a portar via e prevede la Torta Pasqualina della nonna Carlotta; il Macco di fave alla Palermitana con mazzancolle e lardo dei Nebrodi; il Macaron di caprino, erbe fresche e polline di fiore; il Tortellone verde ripieno di pesto ligure con asparagi, vongole, limone; il Rollè di pollo ruspante porchettato oppure l’Agnello “Sambucano” in crosta e tartufo nero (entrambi per 2) con Vignarola e patate al forno. Si chiude con la Veneziana classica e crema alla vaniglia e amarene. Il costo a persona è di 70 euro. Si ritira sabato 3 aprile dalle ore 14 alle ore 18 e domenica 4 aprile dalle ore 10 alle ore 12.

28 Posti: la sua “Easter box” si compone di Casatiello salato; Lasagna carciofi e pecorino; Agnello arrosto, fave e piselli; Pastiera napoletana alla moda del “28”, rivisitata dal tocco personale di chef Marco Ambrosino. Acquistabile singolarmente o abbinata al menu (80 euro per due), c’è poi la Colomba artigianale da 500 grammi (30 euro). Ancora, con 25 euro in più, si può portar via o ricevere a casa il Custoza Lireos, un vino naturale ottenuto da blend di Trebbiano, Cortese, Garganega. Per prenotare, collegarsi a www.28posti.org o chiamare lo 02 8392377.

God Save the Food: l’insegna milanese – che ha quattro locali in città – ha ideato un menu con: Insalatina di patate, asparagi e uova sode; Cocotte di pasta sfoglia con uova, asparagi e parmigiano; Patè di fegatini di pollo servito con crostini al rosmarino; Rollè di spalla di agnello con ripieno di topinambur, servito con patate al parmigiano e carciofi al forno; Dolce a scelta tra i Vasetti di Tiramisù, di Cheesecake o di Babà e Crema, o ancora Torta della nonna con crema cotta e pinoli, e Lemon Pie. Il costo è di 32 euro e ai piatti disponibili sia per il take away che per il delivery, si può accompagnare una bottiglia di vino a scelta tra una selezione, aggiungendo 8 euro. Si ordina inviando un’email a info@godsavethefood.it.

COLOMBE E UOVA DI CIOCCOLATO TRA DELIVERY E TAKE AWAY

Da Vittorio: con l’approssimarsi della Pasqua, da Roma e Milano è possibile ordinare la Colomba del tristellato a un passo da Bergamo, disponibile sia nella versione classica, caratterizzata da una soffice pasta lievitata dal colore giallo intenso, arricchita da arancia candita e uvetta per conferire un sapore unico e una croccante copertura di zucchero e mandorle intere, che al cioccolato. Per farlo, basta collegarsi alla piattaforma di quality delivery Cosaporto.it. Un regalo unico da farsi, ma anche da acquistare per un dono speciale, grazie al biglietto scritto a mano che può essere inserito nella confezione.

Vergani: la storica azienda milanese propone quattro nuove interpretazioni del dolce simbolo della Pasqua: la Colomba, disponibile con consegna a domicilio a Milano e in tutta Europa, ordinandola sull’e-shop. Nella linea Gourmet, accanto alla ricetta classica (1 kg per 19,90 euro) con ingredienti selezionati e lavorazione artigianale, non manca una golosa variante alle mele (750 g per 19,90 euro); nella proposta Benessere ci sono invece due alternative che coniugano rispetto per la tradizione e attenzione ai nuovi trend alimentari: la prima è senza zuccheri aggiunti (16,90 euro per 650 g); la seconda è priva di ingredienti di origine animale (16,90 euro per 750 g).

Pasticceria Clivati: la Colomba classica, il lievitato pasquale per eccellenza, è realizzata da Maestri Pasticceri solo con ingredienti di qualità. Divertenti sono invece le versioni decorate (in tre misure disponibili al costo di 60 euro, 75 e 90). Sono ricoperte di pasta di zucchero verde e rosa, ed è protagonista l’iconica mongolfiera simbolo di Clivati. Novità assoluta è la Colomba esotica, con i canditi di mango e ananas con glassa reale di zucchero e noci pecan. La classica ed esotica sono disponibili da 500 g per 20 euro; da 750 g per 30 euro e da 1 kg per 38 euro. Gli acquisti si effettuano in negozio e sul sito www.pasticceriaclivati.it. Si spedisce a Milano e in tutto il mondo. Sono previste poi, oltre alle uova anche personalizzabili e con prezzi da 20 euro in su, delle sculture di cacao pregiato con ananas, fichi d’India, cocco e avocado, e pure dei simpaticissimi Minions al cioccolato al latte e fondente (con Grand cru del Madagascar Valrhona). La Pastiera napoletana, invece, segue la ricetta originale, ma lo strutto lascia spazio al burro (40 euro al chilo). Ha lo stesso prezzo la proposta salata, una Torta Pasqualina con spinaci, ricotta e le immancabili uova che si scoprono al taglio della prima fetta.

La Vita è bella: la sua Colomba artigianale a lievitazione naturale è disponibile in negozio a corso Venezia 6 a Milano oppure con consegna a casa, ordinandola tramite l’e-shop prima di Pasqua, per gustarla come fosse appena sfornata. È disponibile in due modalità: la classica a 29 euro con spedizione gratuita, oppure abbinata a una marmellata e a una crema, al prezzo per il delivery di 39 euro. Immancabili sono le Uova di cioccolato, artigianali e realizzate al cioccolato fondente (55%) e al latte (33%) con prezzo di vendita di 45 euro.

Pasticceria Grué: dai laboratori romani di viale Regina Margherita 95, ci si prepara alla Pasqua sfornando Colombe artigianali classiche, al cioccolato e al pistacchio. Per Felice Venanzi, maestro pasticcere Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e Marta Boccanera, sua socia da Grué, pasticcera e prossima a presentare la sua candidatura in Accademia, quando si parla di dolci lievitati l’ingrediente più importante è il lievito madre, oltre all’eccellenza di ogni elemento. La produzione dolce, sempre a tema pasquale, prevede: la profumatissima Pastiera fedele alla tradizione ma incredibilmente leggera; le Uova di cioccolato, decorate minuziosamente a mano; le Sculture di cioccolato che riproducono simpatici animaletti, ma anche personaggi come Doraemon a Harry Potter. Tutto è disponibile per il take away e il delivery. Si ordina chiamando lo 06 8412220 o scrivendo una email a marta.boccanera@libero.it con oggetto “ORDINI DI PASQUA”, e indicando numero di cellulare e preferenza su giorno di consegna ed eventuali fasce orarie. Il costo del delivery all’interno del GRA è di 10 euro (se dentro la ZTL o fuori dal Gra è prevista una maggiorazione).

Divino: la cioccolateria di Aprilia (vicino Roma) con a capo Valerio Esposito e Jennifer Boero per la sua prima Pasqua non si è risparmiata in fatto di originalità e fantasia, grazie anche alla collaborazione con Emmanuele Forcone, campione italiano e del mondo di pasticceria e consulente di fama internazionale. La soggettistica è stata dedicata al mondo dei cartoon per fare contenti grandi e piccini, con Valerio che ha unito con tecnica e creatività due cioccolati, bianco e al latte. Le Uova, tra formati tradizionali e linee più ricercate, sono realizzate con una cioccolata aromatica “divina”, ottenuta da fave di cacao altamente selezionate provenienti dall’America e trasformate artigianalmente nel laboratorio di Aprilia. La cioccolateria “specialty” dell’Agro-Pontino va fiera anche del suo unico lievitato pasquale: la Colomba. Ne è geloso artefice Umberto, papà di Valerio e pasticcere ormai in pensione, che continua a sperimentare nelle vesti di grande lievitista. Completano la sua opera pezzi di cioccolato e l’immancabile glassa di mandorle impreziosita con grué di cacao. Divino spedisce a Roma, Milano e in tutta Italia su ordinazione. Per prenotazioni, telefonare al 348 696 0986.

Niko Romito Laboratorio: i suoi lievitati artigianali di Pasqua, classici o al cioccolato, raggiungono tutta la Penisola e si ordinano sullo shop online www.nikoromito.com/negozio/. La ricetta della Colomba, studiata da Chef Niko Romito e dai pasticceri che lo affiancano, prevede tre fasi di fermentazione e quattro lavorazioni dell’impasto che mantiene in questo modo la giusta umidità e la perfetta consistenza, leggera, soffice e ben “alveolata”. Prodotta in edizione limitata e confezionata nella sua scatola bianca pulita e essenziale, la Colomba di Niko Romito racconta la passione dello Chef per la ricerca delle migliori materie prime: il lievito madre proviene dalla fermentazione delle uve del vigneto di Casadonna; la farina di grano tenero è bio; il tuorlo d’uovo da allevamento a terra; le bacche sono di vaniglia Bourbon; il burro è di latteria; il miele di agrumi biologico; il cioccolato è un pregiato Tanzania in scaglie; le scorze d’arancia vengono candite artigianalmente nel Laboratorio; una emulsione di mandorla bio siciliana sostituisce una parte del burro e conferisce al lievitato, insieme alla cannella, delicate note floreali. Arricchisce il tutto un pralinato di mandorla e zucchero grezzo, una “calotta” dolcemente croccante. L’assenza di conservanti permette di allungare la data di scadenza di 45 giorni.

I WINE DELIVERY

Poggio Le Volpi: per il pranzo di Pasqua e Pasquetta la qualità del vino arriva sulle tavole dei romani e di chi vive ai Castelli grazie al wine delivery di Poggio Le Volpi. L’azienda vitivinicola a Monte Porzio Catone è infatti pronta a dispensare consigli e a divulgare il suo “verbo” alcolico. Per non sbagliare un colpo sugli accostamenti, basta seguire i “wine tips” di Rossella Macchia, general manager: se l’Asonia, da uve Malvasia di Candia in purezza, è ideale per l’antipasto o come tutto pasto, il Donnaluce, blend di Malvasia del Lazio, Greco e Chardonnay, o il Roma Bianco, una Malvasia Puntinata, più minerale e aromatico, sono perfetti per il primo piatto; il Roma Doc, ricavato da un’estrema selezione di Montepulciano, Cesanese e Syrah e di cui esiste anche un’edizione limitata, o il Piano Chiuso, (da uve Primitivo di Manduria e prodotto della azienda sorella ma pugliese Masca del Tacco) sono i due rossi ideali per un secondo a base di carne. Ancora: al momento della Colomba e dell’Uovo di cioccolato arriva in soccorso il Cannellino, chicca dolce dell’azienda. L’enoteca di Poggio Le Volpi è operativa dal martedì al sabato con il wine delivery. Le consegne a domicilio sono garantite a partire da ordini minimi di 6 bottiglie con copertura nei comuni dei Castelli Romani e su tutta Roma. Per prenotare, mandare un’email a ordini@poggiolevolpi.com.

Montelvini: gli ordini possono essere effettuati da Roma, da Milano e da ogni altra parte del mondo. Si tratta di una delle realtà vitivinicole più longeve e dinamiche nel panorama italiano, con sede a Venegazzù, nel cuore della DOCG Asolo Montello. Rinominata per le sue bollicine, Montelvini offre una vasta gamma di prodotti di prima qualità anche per Pasqua. Si può optare per il Prosecco Asolo Superiore DOCG Brut per un aperitivo: raffinato ed elegante, è una bolla persistente. In accompagnamento a un antipasto, anche dai gusti più decisi (pane burro e acciughe, formaggi stagionati) si consiglia lo Zuitér Montello Colli Asolani DOC Manzoni Bianco 2019. Perfetto per i risotti o i primi a base di pesce è invece l’altra punta di diamante della Collezione Serenitatis: il Prosecco Asolo Superiore DOCG Extra Brut, con un perlage fine e persistente, in grado di esaltare anche i sapori più importanti. Infine, da dessert, è il Luna Storta Bianco Passito. Si ordina tramite l’e-shop della cantina. Utilizzando il codice sconto EASTER21 dal 26 marzo al 5 aprile si ha diritto a un 15% di sconto.

Winelivery: sia a Roma che a Milano, ricevere il proprio vino a domicilio non è mai stato così facile! Basta scaricare l’app di Winelivery, inserire il proprio indirizzo di consegna, scegliere dal catalogo online il prodotto e, in meno di 30 minuti, si sentirà suonare alla porta con la bottiglia recapitata alla temperatura ideale. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 24. Per Pasqua, in particolare, i sommelier di Winelivery hanno creato una lista di etichette più adatte ai principali menu della tradizione. Come ogni anno, anche stavolta la app per bere ha sposato una causa benefica: i proventi della campagna solidale per ogni articolo con bollino dedicato acquistato andranno all’ENPA, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali.

