"La Molisana" annuncia l'acquisizione dell' ex zuccherificio: «Stoccheremo grano»

Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana

"La Molisana" annuncia l'acquisizione dell' ex zuccherificio Del Molise

La famiglia Ferro, alla guida dell’azienda La Molisana, ha annunciato l’acquisto del grande silos, simbolo dell’ex zuccherificio del Molise, in cui stoccherà grano. La struttura è stata acquisita all’asta insieme a numerosi capannoni da riadattare. Il desiderio di restare sempre in Molise e continuare ad investire nella propria terra, questo ha mosso la proprietà del pastificio La Molisana ad acquisire l’azienda bassomolisana che ha fatto la storia dell’imprenditoria regionale degli ultimi trent’anni: «Il silos di grandi dimensioni – ha fatto sapere Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana – che stoccava 44mila tonnellate di zucchero verrà utilizzato per stoccare grano. La posizione strategica dell’ex zuccherificio, adiacente la ferrovia, crea un vero e proprio snodo intermodale cruciale che facilita l’approvvigionamento della materia prima dalle regioni limitrofe. Data l’importanza che oggi assume la logistica nel nostro comparto industriale avremo vantaggi in termini di efficienza ed efficacia grazie alla facilità del trasporto su gomma e rotaie e, auspicabilmente, anche su mare. Pensiamo anche ai nuovi posti di lavoro e quindi ai giovani che avranno la possibilità di restare a casa, in Molise».

