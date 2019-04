«La dieta vegana fa bene all'ambiente», una nuova ricerca spiega perché

«La dieta vegana è probabilmente il modo migliore per difendere il nostro ambiente». Chi segue una dieta vegana, evitando di mangiare carne, latte e derivati ed uova, fa bene all'ambiente. Si evince da una ricerca dello scienziato ambientale Joseph Poore della University of Oxford pubblicata dallo Spiegel in edicola domani.



Lo studio si concentra sulla produzione di anidride carbonica da parte dei vegani tedeschi. Mentre chi conduce una dieta normale produce ogni anno una media di undici tonnellate di gas serra, chi segue i dettami vegani ne produce due in meno all'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA