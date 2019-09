Guglielmo Miriello spiega il Whiskey Sour

Giovedì 12 Settembre 2019, 11:20

, bar manager del Ceresio 7 a Milano, spiega come fare a casa un Whiskey Sour cremoso.: 1 tazzina di succo di limone, mezza tazzina di sciroppo di zucchero, mezza tazzina di albume pastorizzato, 2 tazzine da caffè di Bulleit Bourbon.: riempire di ghiaccio lo shaker o un barattolo di vetro e inserire tutti gli ingredienti. Chiudere, agitare con forza e versare in una coppetta precedentemente raffreddata. Decorare con una scorza d’arancia e una ciliegia al Maraschino.: prima di inserire il ghiaccio nello shaker è consigliabile agitare a secco gli ingredienti per montare meglio l’albume dell’uovo.