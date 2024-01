Mamma 37enne perde 57 chili dopo il bypass gastrico: «Mi è costato 4.600 euro, ora compro i vestiti nel reparto bambini»

di Redazione web

La storia di Katie Chadwick, 37 anni, di Bognor Regis, Sussex, in Inghilterra, ha fatto il giro dei social perché la donna ha raccontato di essere dimagrita così tanto, da riuscire a indossare i vestiti per bambini. La mamma di due figli ha documentato il suo percorso di cambiamento sul proprio profilo Instagram nel quale condivide tantissimi scatti del suo "prima" e del suo "dopo". In una recente intervista rilasciata al Daily Mail ha raccontato la sua storia.

La storia di Katie Chadwick

Katie Chadwick ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui ha parlato del drastico cambiamento del suo corpo: «Qualche anno fa, pesavo più di 100 chili e indossavo una taglia 56. Non mi regolavo, mangiavo cibo spazzatura anche quattro volte alla settimana. Poi, sentii la storia di un uomo morto di infarto a causa del suo peso, presi paura e cominciai a seguire una dieta consigliata dal mio medico. Nonostante vedessi i miglioramenti, i chili erano ancora troppi e, quindi, decisi di farmi mettere un bypass gastrico, che mi è costato più di 4000 euro. Andai in Lettonia per l'intervento che riuscì benissimo: persi altri nove chili. Dopo il dimagrimento, la mia vita è cambiata: ora, mi amo, così come sono e mi sento molto bene. Posso addirittura vestirmi nel reparto bambini dei negozi di abbigliamento, trovo sempre una versione "più piccola" dei vestiti per adulti e posso comprare abiti a metà prezzo. Sottopormi all'intervento chirurgico ha cambiato completamente la mia vita ed è stata la decisione migliore che potessi prendere».

Il secondo intervento

I tanti chili persi hanno comportato un eccesso di pelle e, quindi, Katie Chadwick ha deciso di sottoporsi a una seconda operazione, avvenuta in Lituania: «Sapevo che mi sarei dovuta operare nuovamente ma anche quella volta andò tutto bene.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA