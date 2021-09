La dieta mediterranea è un toccasana per molti aspetti della salute umana: ora un recente studio greco, presentato al Congresso ESC 2021 organizzato dalla European Society of Cardiology, la collega anche ai problemi di erezione negli uomini di mezza età, ovviamente in positivo.

LEGGI ANCHE >> I PENI UMANI SI STANNO ACCORCIANDO: IL MOTIVO E' MOLTO GRAVE

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA