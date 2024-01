Cornetti Conad ritirati dai supermercati: ecco tutti i lotti interessati. «Sostituzione o rimborso nei punti vendita»

di Redazione web

Sono stati richiamati da Conad alcuni lotti di produzione dei cornetti a marchio Conad a seguito della segnalazione di presenza materiale estraneo aderente alla superficie del prodotto. Lo rende noto la stessa azienda sul suo sito.

Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti, precisa l'avviso, «sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato».

Si tratta dei seguenti prodotti, prodotti per Conad da FBF S.P.A.

Cornetti albicocca 300g, lotto EAN 8003170046160;

Cornetti classici 240g (EAN 8003170004153);

Cornetti con crema al cioccolato 300g (EAN 8003170046177);

Cornetti con crema pasticcera 300g (EAN 8003170021433)

