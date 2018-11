Cocktail, Mint Julep al modo di Cesar

di Nicole Cavazzuti

Questo cocktail nacque in America. Ecco la ricetta del barman Cesar Araujo del Bob di Milano.



Ingredienti: 1 tazzina di whiskey Bourbon, due cucchiaini di zucchero, 6-8 foglie di menta, un goccio di soda Preparazione: Direttamente in un julep cup (un bicchiere alto di acciaio inox o argento) o in una tazza da tè pestare delicatamente la menta e lo zucchero e miscelarli con la soda. Aggiungere il ghiaccio a cubi, completare con il Bourbon. Decorare con foglie di menta e frutti di bosco.



La curiosità: il Mint Julep è citato in quasi tutti i libri di ricette, a partire dal primo manuale del Jerry Thomas edito nel 1962.