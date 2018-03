Buon compleanno Capitan Findus: 50 anni e non sentirli

Lunedì 26 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Capitan Findus non è un capitano qualunque, perché per grandi e piccoli lui è IL Capitano, che quest’anno festeggia 50 anni di avventure tra i mari e… in tv. È alla fine degli anni 60 che appare il primo spot in cui è protagonista e da allora ha saputo conquistare intere generazioni di mamme e bambini. Nel tempo ha avuto tanti compagni di viaggio al suo fianco e affrontato tante sfide, sempre in grado di infondere in tutti il coraggio necessario per affrontare con slancio ed entusiasmo qualunque situazione. Esplorando il mare ha vissuto mille avventure, ma a bordo del suo veliero è rimasta sempre la stessa passione per le cose buone, semplici e dal gusto genuino, come i prodotti Findus.Oggi vive non solo attraverso spot tv ma anche in iniziative ludiche e didattiche che coinvolgono migliaia di bambini, per farsi portatore di valori positivi che aiutino a crescere i “Capitani di domani.”È nel febbraio del 1967, in Inghilterra, che debutta sul grande schermo Capitan Findus, un personaggio che fin dalla sua prima apparizione presenta alcuni dei suoi elementi caratterizzanti: è un uomo di mezza età, dall’aspetto rassicurante, una sorta di “affascinante Babbo Natale del mare”. L’agenzia Lintas firma la nuova campagna di comunicazione e la storia narra che dietro la figura del Capitano ci sia un creativo australiano, Dave Broad, che per plasmarlo si ispirò nientemeno che a supereroi del calibro di Superman e Capitan Marvel.Il nostro lupo di mare inizia a solcare i mari a bordo del suo fedele veliero, portando sempre con sé i suoi inconfondibili Bastoncini Findus. La figura del Capitano è riconosciuta in oltre 14 paesi: in Inghilterra è il celebre Captain Bird Eyes, in Germania e in altri Paesi del nord Europa è conosciuto come Capitan iglo.Il Capitano ha da subito un successo straordinario tra i bambini di tutte l’età. Ama trascorrere la sua vita a bordo di un veliero e vivere mille avventure. Anno dopo anno, diventa un vero e proprio maestro di vita per grandi e, soprattutto piccini, ed è sempre stato, fin dal suo esordio, il garante della qualità dei prodotti Capitan Findus. Si avvicendano diverse campagne che lo vedono protagonista: tra gli anni 70 e gli anni 80 il Capitano è una figura sui 60/70 anni, a bordo del suo veliero, circondato da un allegro equipaggio di bambini in uniforme. Al centro della campagna i bastoncini, “l’oro del Capitano”, in grado di conquistare tutti, sia gli avversari, pirati o tribù di isole sconosciute, che le mamme a casa, con celebri claim tra cui “Buon pesce, tanto gusto, tutta forza”.La fine degli anni ’90 segna un deciso cambio di rotta nella storia del Capitano. Al rassicurante volto degli anni precedenti succede un trentenne atletico e affascinante. Il 9 marzo 1998 il nuovo Capitano, che ricorda i protagonisti di film d’azione americani, appare per la prima volta in Inghilterra e, a seguire, in diversi Paesi europei, tra cui l’Italia. Il nuovo Capitano ha un’arma segreta, un veicolo all’avanguardia grazie a cui riesce a destreggiarsi con grande abilità tra mare, terra e cielo, per sconfiggere i cattivi, tra raggi laser e acrobazie.Il nuovo look del Capitano non convince i consumatori e nel 2002 ritorna sugli schermi il “vecchio” Capitano. In Italia assume le sembianze di un uomo sulla cinquantina, un aspetto che resterà invariato fino ad oggi. È nel nuovo millennio che si fa ancora più evidente il ruolo di Capitan Findus come mentore per i “Capitani di domani”. Negli spot di questi anni, tranne una breve parentesi in cui esce di scena (2013), il Capitano diventa un moderno maestro di vita: aiuta i bambini a crescere ed affrontare le loro paure, ad essere coraggiosi e assumersi le proprie responsabilità, a mettere passione per inseguire i propri sogni, a rispettare ed includere gli altri, a collaborare e lavorare in squadra, oltre ad essere un punto di riferimento in fatto di gusto e qualità per i genitori. Non solo in tv: il Capitano vive oggi anche online attraverso un Diario di bordo, in cui condivide viaggi e avventure per i mari, una pagina Facebook, ed un profilo Instagram.Il 2014 è un anno di svolta per Findus che si riflette in una nuova campagna di comunicazione, Findus. Il sapore della vita, e in un programma di responsabilità sociale, Forever Food Together, a livello di Gruppo. Il logo del Capitano, in un’inedita versione green, diventa garante dell’ecosostenibilità per tutte le linee di prodotti, oltrepassando i “confini” del suo brand per eccellenza, Capitan Findus. È il simbolo dell’impegno dell’azienda contro lo spreco alimentare e si fa paladino della buona tavola, oltre che della qualità e sicurezza dei suoi prodotti, con l’obiettivo di offrirne di nuovi che contribuiscano ad una dieta bilanciata, garantendo che l’approvvigionamento e la lavorazione delle materie prime avvengano in maniera responsabile.I valori di cui si fa portare il Capitano vivono oggi in diversi progetti che coinvolgono bambini e ragazzi in attività ludiche e didattiche. Con il progetto “Storie dal mare” sono stati distribuiti 972 kit didattici in 307 scuole primarie su tutto il territorio per raccontare tutti i segreti del mare, tra nozioni di geografia, storia, scienze, nutrizione ed educazione civica, in un percorso didattico multidisciplinare in compagnia di Capitan Findus. Un’iniziativa che ha coinvolto 22 mila bambini nata non solo di far conoscere ai più piccoli il mondo del mare, ma anche di stimolare il rispetto per l’altro all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione.Oltre al coinvolgimento delle scuole Capitan Findus è protagonista di diversi percorsi educativi. Ad Explora, il museo dei bambini di Roma, sono in programma fino a maggio laboratori dedicati alla conoscenza del mare e al mondo che ruota intorno ad esso, dalla scienza alla geografia, dalla meteorologia alla comunicazione, fino all’astronomia e alla chimica della conservazione.Il Capitano è presente inoltre in uno spazio dedicato presso l’Acquario di Genova per promuovere la pesca sostenibile.Per festeggiare i cinquant’anni di Capitan Findus è attivo il concorso “50 anni di avventure”, in palio ogni giorno un kit avventura del Capitano e un premio finale indimenticabile: un weekend in compagnia del Capitano. 