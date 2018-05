Birra del Borgo Day: tre giorni di festival tra birra, musica e cucina

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il primo week end di giugno si terrà il 13esimo anniversario di Birra del Borgo e con l'occasione, come ogni anno, verrano coinvolti un numero eccezionale di birre e birrai da tutto il mondo, chef e artigiani del cibo, musicisti e artisti internazionali per tre giorni di Birra, cucina, musica e cultura.La festa si articolerà in tre giorni, il 1 2 3 giugno a Borgorose, l'ingresso è gratuito e saranno presenti 160 birre con 43 birrifici da tutto il mondo. I nomi sono: Birra del Borgo, Collerosso, L’Osteria, Mukkeller, Opperbacco, Almond ’22, Buskers, La Casa di Cura, Montegioco, Orso Verde, L’Olmaia, Lovebeer, Bi-Du, Oxiana, Birrificio del Doge, Tibur Brewing, De Molen, Wild Beer, Blakstoc, La Virgen, Ginette, Camden Town Brewery, Bådin, Thornbridge Brewery, BraveHop, Argo, ‘A Magara, San Paolo, Magester, Birradamare, Birra Salento, Birra del Gargano/Ebers, Pagus, Hibu, Bibibir, Donkey Beer, La Fucina, Lucky Brews, Podere La Berta, Carrobiolo, Amerino.Presenti all'evento anche Il progetto pane di Niko Romito, Gabriele Bonci, Trapizzino, i formaggi di Gregorio Rotolo e quelli del caseificio Campo Felice, “quelli della bombetta”, Franco Franciosi dell’Osteria Mammaròssa di Avezzano, caffè Castroni e poi tanti appuntamenti dedicati al mondo del vino, della birra, della cucina, della miscelazione e dell’editoria con la partecipazione di Marco Bolasco, Eugenio Signoroni, Roberto Muzi, Jerry Thomas, Corrado Tenace, il bravo patron della trattoria romana “Da Cesare” Leonardo Vignoli, le presentazioni della nuova guida di Repubblica “PASSIONE BIRRA” e della Guida alle Birre d’Italia 2019 di Slow Food. E ancora cotte pubbliche, visite guidate in birrificio e tanta musica live con Giancane, Joe Victor, Giuliano Palma, Meganoidi.