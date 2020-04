Torre dei Beati d’Abruzzo: Il carattere dei vitigni antichi. Nel pescarese la coppia Adriana e Fausto ha ereditato e rilanciato 20 ettari di vigna

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 07:20

Nella chiesa di S. Maria in Piano, a(Pescara), si trova l’affresco del Giudizio universale, uno dei simboli dell’arte d’Abruzzo insieme al guerriero di Capestrano e il rosone della basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila. Risalente alla prima metà del ‘400 e di autore sconosciuto, l’opera raffigura la “torre dei beati” come traguardo finale per i fedeli, una Gerusalemme celeste quasi plastica per la vivacità dei colori e la risolutezza del tratto.Proprio dalla torre dell’affresco trae il nome un’azienda vinicola altrettanto simbolica per questo spicchio di territorio pescarese. Condotta dalla coppia Adriana Galasso e Fausto Albanesi,è una cantina che racconta la storia di due giovani imprenditori percorsi dalla voglia di ridare valore al proprio territorio.«Poco prima del 2000 – racconta– avevamo ereditato circa 20 ettari di vigna da mio suocero e dai suoi fratelli. Subito ci siamo dedicati alla produzione di vino con l’idea di rispettare l’equilibrio ambientale dei vigneti e offrire qualità con le uve tradizionali della zona».A distanza di vent’anni i desideri di Adriana e Fausto si sono avverati. I loro vini raccontano l’Abruzzo: il, goloso e potente, così come il Cocciapazza, elegante e vellutato, hanno sedotto pubblico e critica con premi ogni anno. Non da meno i vini da uva Pecorino e il, tra i migliori rosé del Bel Paese per la guida del Touring Vini Buoni d’Italia, la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni. «Abbiamo avuto tante soddisfazioni – aggiunge – e sin dall’inizio è stata apprezzata l’idea di fare vini bio e territoriali. Oggi, in un momento molto difficile, tutto questo ci dà forza e speranza per un futuro ancora da vignaioli». Questo messaggio ha un valore doppio perché viene da una terra che, proprio undici anni fa, in questa settimana, entrava nell’incubo di un terremoto tra i più devastanti. Ferite e rabbia però, qui in Abruzzo, non hanno mai sopito la speranza: ingrediente indispensabile, per tutti noi, in questo aprile 2020.riproduzione riservata ®