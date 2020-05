Riconversioni, la ricetta di Pipero?«Gourmet a domicilio con maggiordomo»

Un servizio delivery e una cena con il maggiordomo a casa. É la doppietta che si inventa Alessandro Pipero, patron dello stellato omonimo di Roma che ha appena riaperto rispettando le norme. «Un delivery tra otto piatti fragranti e con packaging innovativo - racconta Pipero - Alla consegna, io o i miei ragazzi di sala, in giacca e cravatta, per non far perdere loro il lavoro». E a breve, “Alessandro Pipero a casa tua”. «Se non vuoi venire tu al ristorante, arrivo io: il maggiordomo. Riparto da me, e torno a fare quello che facevo adeguandomi ai tempi». Tra i piatti che si serviranno a casa, anche i nuovi nati: la Lasagna alla Carbonara, “Ciro’s Salad” (un cuore di lattuga con dentro insalata di pollo), “Pluma Panata” (Classica Fettina Panata). E non mancherà, pane e olio. Servito in elegante boccetta. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 09:51

