Valerio Lundini, è Lundini Mania: in 24 ore 10.000 biglietti venduti, 2 nuove date e 3 sold out

A poche ore dall'apertura delle prevendite del tour de Il mansplaining spiegato a mia figlia di Valerio Lundini, si parla già di Lundini Mania. Dopo appena 24 ore, infatti, il tour nei bei teatri ha già registrato tre date sold out (Bibbiano, Roma e Bologna) per quasi 10.000 biglietti venduti. Al cartellone si sono poi aggiunte due nuove date: a Bologna il 3 dicembre e a Roma il 15 gennaio. Foto HF4/Musica: Elevate from BenSound

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 09:55

