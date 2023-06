Mammadimerda, la coppia comica di mamme dissacranti spiega (a genitori e figli) come usare i social in modo sicuro

Nel labile confine che i social pongono tra realtà online e mondo reale, cosa possono fare i genitori e le piattaforme, per evitare che altre mamme e altri papà piangano i loro figli? Meta , società della galassia Zuckerberg , ha creato una guida Instagram , per spiegare a genitori ed adolescenti, quali strumenti ci sono per un uso più sicuro della piattaforma.

Per divulgarne l'utilizzo, Meta ha stretto una collaborazione con Mammadimerda , la coppia di mamme dissacranti, formata da Francesca Fiore e Sarah Malnerich , che con blog, libri e spettacoli teatrali rovesciano gli stereotipi sulla figura materna. Dal 5 giugno, con il tour estivo Uno Spettacolo Esecrabile al Sole , si trasformeranno in Mammadimeta: “Abbiamo inserito uno sketch di una situazione quotidiana in cui spieghiamo gli strumenti di Meta per la supervisione dei genitori. Pensiamo che i genitori boomer, come noi, non erano a conoscenza di queste funzioni” spiega Sarah.

Francesca, lei è mamma di una 13enne, che tra un anno potrà avere un suo account, come si comporterà?

I social sono un luogo per noi e per loro, non possiamo vietarli, ma accompagnare i nostri ragazzi, come si faceva un tempo, quando da soli prendevano il primo bus per la passeggiata in centro.

E' sbagliato imporsi?

S. La coercizione non funziona bene neanche con gli adulti, dobbiamo arrivare alla supervisione con il dialogo e ridurre il conflitto che è alla base di quell'età. Chiaro è che nessuna funzione si può sostituire al genitore.

Anche i genitori devono imparare a comportarsi sui social?

F. Vedo persone adulte usare i social in modo atroce, che diventano leoni da tastiera con commenti beceri che non direbbero mai in faccia e molti sono anche nonni. Usano i social in modo scollato dalla realtà, c'è una totale diseducazione trasversale, ma siamo in tempo a recuperare. Anche io ho sbagliato da erogatrice di contenuti, perché la polemica fa girare i contenuti, ma oggi la mia posizione è di aspettare a scrivere frasi di cui potermi pentire.

La tragedia di Casal Palocco, qual è la vostra opinione?

F. E' folle, da stigmatizzare. In tv ho sentito dire dove erano i genitori, che figli producono, sono costernata e non so...

S. Fare delle considerazioni è molto difficile, dopodiché che si usi il cellulare in auto per fare delle challenge non c'è neanche da commentarlo.

(Sul sito mammadimeta.it, si trova la guida per un corretto uso di Instagram)

