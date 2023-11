Albero crolla per il vento forte e uccide una donna davanti al figlio, un altro cade su un mezzo Ama

Oggi il forte vento ha investito la capitale, tanto che un albero è caduto su un mezzo Ama in servizio presso via di Torricola, a Roma, mentre un altro ha colpito e ucciso una donna nella zona di Monteverde.

Il mezzo colpito, fa sapere Ama, è un camioncino a vasca per la raccolta dei rifiuti con due operatori a bordo che, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Gli operai su richiesta della Polizia locale stavano raccogliendo i rami caduti per liberare la strada. Il personale aziendale si è messo subito a disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per verificare la messa in sicurezza dell’intera area.

Ama sta potenziando tutti i servizi di spazzamento e pulizia su tutto il territorio. Sempre a causa del forte vento di questa mattina è stato necessario un intervento in via dei Fontanili insieme ai Vigili Urbani per la messa in sicurezza a causa dei rami e dei tronchi caduti sulla strada e sul marciapiede. Dopo l'intervento la strada è stata riaperta al transito.

Albero cade sulla donna, muore davanti a suo figlio

Aveva 82 anni la donna travolta e uccisa da un platano caduto intorno alle 10.30 all’altezza del civico 60 di via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde.

La vittima, italiana, si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si è spezzato a circa 1,5 m da terra.

Per oltre mezz’ora i sanitari dell’auto medica hanno tentato di rianimarla ma alla fine non è rimasto loro che constatare il decesso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA