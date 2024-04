L'uovo di drago gigante di Alessi spicca al Fuorisalone di Milano

Un uovo di drago gigante nel cuore di Milano: questa l’installazione di Alessi che, in zona Montenapoleone, ha attratto migliaia di turisti nel corso dei giorni della Design Week, per il Fuorisalone. Non è l’unica opera, però, tra quelle più visitate da chi ha scelto Milano per una delle settimane più importanti dell’anno. Alla Stazione Centrale spicca “La Nascita”, installazione di Moncler.

