Protesta pro Palestina, studenti fanno irruzione in edificio Columbia University

I manifestanti filo-palestinesi della Columbia University hanno fatto irruzione questa mattina presto nell'edificio Hamilton del campus, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all'interno, dopo che l'amministrazione dell'istituto aveva ordinato di smantellarlo.

L'edificio, luogo storico delle proteste contro la guerra del Vietnam e contro il razzismo del 1968, è diventato il nuovo centro delle manifestazioni contro le azioni militari israeliane a Gaza. Ieri la Columbia ha iniziato a sospendere gli attivisti studenteschi che si erano rifiutati di smantellare l'accampamento.

Il presidente dell'Università Nemat Minouche Shafik ha affermato in un comunicato che giorni di negoziati tra organizzatori studenteschi e leader accademici non sono riusciti a convincere i manifestanti a rimuovere le decine di tende allestite per esprimere opposizione alla guerra di Israele a Gaza. L'ordine di smantellamento alla Columbia è arrivato mentre la polizia dell’Università del Texas ad Austin ha arrestato decine di studenti che avevano utilizzato spray al peperoncino durante una manifestazione filo-palestinese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA