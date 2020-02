Galaxy S20 e Z Flip, contro l'iPhone Samsung punta su 5G e pieghevoli

Colpo doppio per Samsung, che rilancia la sfida all'iPhone con i nuovi Galaxy S20, non più un telefono ma una famiglia con tre versioni e sei modelli differenti. E continua, al contempo, a puntare sugli smartphone pieghevoli, mostrando il Galaxy Z Flip, secondo dispositivo con schermo flessibile dopo il debuttante Fold.



SEMPRE PIÙ DESIGN. Rispetto a quest'ultimo, però, cambia tutto perché il design a conchiglia, con un aspetto molto simile al recente Motorola Razr, lo rende maneggevole e utilizzabile con una sola mano. Il vetro flessibile gli dona eleganza, le funzioni dello schermo da 6,7'' facilitano le cose, come la Modalità Flex con lo smartphone aperto ad angolo retto che si divide in due parti uguali consentendo di svolgere più attività in simultanea, la doppia fotocamera posteriore e quella frontale promettono ottimi scatti notturni senza l'utilizzo del flash. Per testarne le qualità no bisognerà aspettare molto, perché il Galaxy Z Flip sarà in vendita, in quantità limitate, da venerdì in vendita al prezzo di 1.520 euro.



PUNTA DI DIAMANTE. Connettività 5G, quadrupla fotocamera, con la principale che sfoggia un super sensore da 108 megapixel, batteria da 5000 mAh e display da 6,9'' fanno del Galaxy S20 Ultra la punta di diamante dei coreani. Tra le migliorie più importanti c'è la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120Hz (significa che l'immagine viene aggiornata 120 volte al secondo), ideale per offrire un'esperienza fluida, reattiva e veloce a chi con lo smartphone vuole giocarci. Numeri e sensori a parte, il passo avanti del comparto fotografico sta nel semplificare ulteriormente lo scatto, perché tra intelligenza artificiale e funzionalità dedicate allo zoom e ai soggetti in movimento, sarà difficile ottenere immagini di bassa qualità. Volendo trovare il neo, oltre ai 220 grammi, i prezzi sono impegnativi: si parte da 929 euro per il Galaxy S20 fino ai 1.379 euro necessari per il Galaxy S20 Ultra 5G. In mezzo ci sono tre modelli del Galaxy S20+, disponibili in nero, grigio, blu e bianco dal 13 marzo. Presentate anche i Galaxy Buds+, gli auricolari dotati di tre microfoni e con un'autonomia di 11 ore.



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA