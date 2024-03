La favola della buona notte raccontata ai bambini dall'AI: insegnerà amicizia, coraggio, creatività al posto di mamma e papà

di Serena De Santis

Adesso non serviranno più mamma e papà per raccontare la favola della buona notte, perché ci penserà l'intelligenza artificiale.

In Italia, infatti, è stato creato il primo chatbot che permette di inventare delle storie per i bambini grazie all'intelligenza artificiale generativa: una tipologia di AI che riesce a creare nuovi contenuti sfruttando modelli di deep learning (la ricerca automatica che si basa su diversi modelli di rappresentazione degli oggetti) addestrati su grandi numeri di dati. Il suo nome è Wendy ed è stata ideata da Luciano Ballerano, che ha lavorato a NVIDIA (l'azienda statunitense leader in tecnologia), ed è disponibile per Iphone e sistemi Android.

Come funziona Wendy StoryTeller

L'applicazione - il cui nome tra l'altro ricorda molto la protagonista della favola Disney Peter Pan, accompagna gli utenti durante la creazione delle storie. Dopo aver scaricato gratuitamente il software da Play Store per Android o da Apple Store per gli Iphone, bisognerà registrarsi prima di esplorare le diverse favole.

Ma, come ogni favola che si rispetti, anche questa deve avere un insegnamento. Nell'app, infatti, è possibile scegliere l'opzione che permetterà di insegnare al piccolo o alla piccola un valore scegliendolo da un elenco che ne propone diversi, come amicizia, famiglia, coraggio, creatività e tanti altri. Alla fine, bisognerà inserire la durata del racconto e la lingua in cui questo dovrà essere narrato e il gioco sarà fatto.

Grazie all'intelligenza artificiale generativa, con un semplice click le illustrazioni verranno generate in tempo reale adattandosi perfettamente al ritmo del racconto e trasportando i bambini in un universo fantastico in cui, solo loro, saranno i protagonisti.

