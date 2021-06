Su Apple Music i brani degli artisti LGBTQ+ per il Pride Month: playlist, dj mix, Show radiofonici e video Talk

Anche quest’anno Apple music ha voluto celebrate il Pride durante tutto il mese di giugno – il Pride Month – con la creazione di esclusive playlist, dj mix, Show radiofonici e video Talk.

Apple Music celebra il Pride Month

Inclusione e diversità. Anche quest’anno Apple music ha voluto celebrate il Pride durante tutto il mese di giugno – il Pride Month – con la creazione di esclusive playlist, dj mix, Show radiofonici e video Talk. “Più forti insieme” è il titolo dello speciale, che ha lo scopo di far conoscere e accogliere i contributi della comunità LGBT+ sul tema della musica e della cultura. Il mese sarà contraddistinto da una serie di eventi, come ad esempio, l’incontro domenicale dedicato ai temi riguardanti l’Uguaglianza la Resilienza e la Comunità. Nei Pride Talks, verranno mandati brevi video riguardanti le nuove puntate di Proud Radio with Hattie Collins, che avrà come ospiti già confermati, Rob Halford (Judas Priest), Ben Platt, MNEK e Girlinerd. In aggiunta a questo, il video in esclusiva di David Blank “I’m Here (Live Video)”. “Questo pezzo parla della posizione di ognuno di noi nella società, – commenta l’artista italo-nigeriano esponente della comunità LGBTQ - a volte abbiamo intorno tante voci che continuano a dirci “non sei abbastanza”, oppure ci dicono che sogniamo troppo: invece I’m Here parla esattamente del fatto che possiamo puntare in alto, possiamo puntare anche alla felicità e soprattutto ad essere sempre totalmente noi stessi”.

Da segnalare anche l’esclusiva home session di Session Years & Years con Olly Alexander, che include anche una versione acustica del singolo “Starstruck” di Years & Years. “Rifletterò su tutte le persone LGBTQ+ - commenta l’artista - che sono venute prima di me e che hanno fatto così tanto per rendere il mondo un posto migliore, per quanto possibile, per le persone queer, inclusi i trans e le persone non binarie” . Nelle playlist si potranno trovare brani iconici del mondo LGBTQ nonché brani per ballare le più celebri canzoni Queer. Nella playlist Vice, invece, si trova una ricca selezioni di artiste della scena italiana, come come la cantautrice indie ARIETE, la rapper Madame e M¥SS KETA.

Ci saranno anche cinque playlist esclusive di star globali: "Strike a pose” di Troye Sivan, “Amala, fortissimo” firmata da Hayley Kiyoko, “RESISTI!” dove l’eccentrico Mykki Blanco mette insieme una playlist dallo spirito queer punk “Queer e ora” con la selezione di Tayla Parx. Ultimo appunto, sui dj mix che sono realizzati da Moore Kismet, India Jordan, Worthy, serpentwithfeet, Tygapaw, Qrion, Mike Servito, Lelowhatsgood, Octo Octa, Eris Drew e Derrick Carter.

Gli show radiofionici di Apple Music e speciali sono trasmessi su Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country e vedranno la presenza di grandi star - Billy Porter, Janelle Monàe ePabllo Vittar - che si racconteranno in prima persona.





