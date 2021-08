Tokyo 2020, espulso Kim Raisner: l'allenatore tedesco che ha preso a pugni il cavallo VIDEO

Un allenatore tedesco di pentathlon moderno è stato espulso dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Kim Raisner ha preso a pugni un cavallo durante la competizione ed è stato espulso.

Bundestrainerin Kim Raisner: "Hau mal richtig drauf. Hau richtig drauf!" Dann schlägt sie selber noch mit der Faust zu (Sekunde 23).@DOSB Das muss Konsequenzen haben.#ARD #Fünfkampf pic.twitter.com/JIBpqEGR6M — Max Möhrike Ⓥ (@der_veganer) August 6, 2021

L'allenatore stava cercando di assistere la sua atleta, Annika Schleu, mentre lottava per controllare Saint Boy prima della sua performance nel salto ostacoli femminile. Agli atleti sono concessi solo 20 minuti per legare con un cavallo sconosciuto e prima di quel round Schleu era in testa alla classifica. L'atleta è entrata in lacrime sul campo gara.

Saint Boy, che si era già dimostrato un cavallo difficile per il suo primo atleta, si è opposto e ha rifiutato di trottare per il percorso. Molti sui social hanno sollevato preoccupazioni sul modo in cui Schleu e Raisne stavano trattando il cavallo e, adesso, è arrivata l'ufficialità dell'espulsione per Kim Raisner.

german rider Annika Schleu and trainer Kim Raisner repeatetly hitting and kicking her assigned horse Saint Boy for refusing in the olympic games pentatlon pic.twitter.com/YAQkdY0G82 — vegance (@vegance_e) August 6, 2021

