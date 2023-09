Sainz in pole a Monza, la stampa spagnola punge Leclerc e Ferrari: «Carlos l'unico pilota a meritarlo, qualcuno dimentica quanto è veloce»

di Redazione web

Non è la prima volta che la stampa spagnola attacca Charles Leclerc. Di certo, aspettavano una giornata come quella di ieri per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dopo la pole position conquistata a Monza da Carlos Sainz, al monegasco non hanno risparmiato la frecciata. «Se un pilota della Ferrari se lo meritava, quello era lui...», ha scritto il quotidiano sportivo Marca riferendosi al numero 55 della Rossa, che alle 15 scatterà dalla casella numero 1 nel Gp di casa.

Poi, una critica anche al muretto di Maranello: «Quando la macchina non era lì per lottare per grandi traguardi, Carlos la portava sempre ai box con una buona manciata di punti per la squadra. Dal muretto hanno sempre elogiato la sua "coerenza", ma si sono dimenticati che Sainz è soprattutto veloce. Molto veloce», si legge.

Formula 1, Sainz vola: pole per la Ferrari a Monza. Leclerc: «Deluso, ma sogno la doppietta sul podio»

Sainz è stato il primo ferrarista a battere Leclerc nelle qualifiche di Monza.

