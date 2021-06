Euro 2020, le partite di domenica 20 giugno: l'Italia cerca il primo posto, a Baku Svizzera-Turchia

Si entra sempre più nel vivo. Parte infatti oggi, 20 giugno, l'ultima giornata della fase a gironi di Euro 2020. Con Italia-Galles e Svizzera-Turchia si va a completare il programma del Girone A. Al momento gli azzurri del ct Roberto Mancini sono in testa con 6 punti, davanti al Galles (4). Seguono la Svizzera (1) e la Turchia, ultima a 0 punti.

A Roma alle ore 18 ultima sfida davanti al proprio pubblico per gli azzurri, che hanno bisogno almeno di un pareggio per chiudere matematicamente il girone in testa e finire nella parte del tabellone più delicata, dove potremmo affrontare eventualmente ai quarti e in semifinale Belgio e Francia. Ma il ct gallese Robert Page promette battaglia: "La squadra si sente benissimo, sono stati fantastici finora, durante tutto il torneo, siamo tutti insieme e la sensazione è stata fantastica dopo la vittoria sulla Turchia. Contro l'Italia sarà una partita durissima".

Sempre alle ore 18 ma a Baku, gli svizzeri cercano un successo per approdare agli ottavi: "Giocheremo davanti a 30.000 tifosi turchi, ma cercheremo di trasformarlo in un aspetto positivo per noi - ha detto il ct elvetico Vladimir Petković -. È molto importante, è una partita decisiva. Non ci sono seconde o terze possibilità". La Turchia, invece, da cui ci si aspettava molto di più, ha come unica possibilità di qualificazione una vittoria, che vorrebbe dire arrivare tra le migliori terze. E il tecnico Şenol Güneş ammette: "Non eravamo favoriti prima del torneo. Siamo venuti qui per lavorare sul futuro. Abbiamo tanti giovani giocatori. A volte piccoli dettagli determinano i risultati. I miei giocatori impareranno dai loro errori, sono orgoglioso di loro".

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 18 Italia-Galles – RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 18 Svizzera-Turchia – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

