Zalewski, furto in casa del calciatore della Roma: portati via oro e oggetti preziosi

di Redazione web

Nicola Zalewski derubato in casa sua, nel quartiere Eur a Roma. Alcuni malviventi si sono introdotti nell'abitazione del calciatore della Roma lo scorso giovedì e sono scappati portando via oro e oggetti preziosi, il cui valore non è stato ancora quantificato. È stato il 21enne romanista a richiedere l'intervento del 112. I carabinieri sono intervenuti e hanno accertato il furto, riporta Roma Today. I malviventi si sarebbero introdotti forzando una porta finestra.

I furti ai calciatori

L'ultimo calciatore a essere derubato a Roma era stato Zaccagni della Lazio. Lui e la moglie influencer Chiara Nasti avevano subito un furto di 80mila euro. Nel 2023 ha subito lo stesso destino anche il difensore inglese della Roma Chris Smalling, già derubato in passato con tanto di pistola puntata alla testa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 12:31

