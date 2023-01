Vialli, funerale in forma privata a Londra: la decisione della famiglia

di Redazione web

Gianluca Vialli morto oggi per un tumore al pancreas a Londra all'età di 58 anni: la decisione sulla data e il luogo del funerale. Per ricordare l'ex centravanti, tra le altre, di Chelsea, Juventus e Sampdoria nel fine settimane, su tutti i campi da calcio in Italia, verrà osservato un minuto di silenzio. Lo ha deciso la Figc. La famiglia ha deciso che il funerale di Gianluca Vialli si svolgerà nei prossimi giorni a Londra, in forma strettamente privata. La decisione è stata presa dalla famiglia che si è sempre tenuta lontana dalla luce dei riflettori. Probabile però che nei prossimi mesi, forse a fine campionato di serie A, a Cremona sia organizzata una cerimonia pubblica. Adesso per la moglie Catheryn, le figlie, i genitori anziani e i fratelli è il momento più duro.

Gianluca Vialli, la decisione sul funerale

Una decisione anticipata a un tv locale genovese da due grandi ex blucerchiati e amici di Vialli come Attilio Lombardo e Marco Lanna che avevano confermato le indiscrezioni relative al funerale di Gianluca Vialli. Le esequie, quindi, si svolgeranno a Londra in forma strettamente privata, città in cui l'indimenticato ex bomber blucerchiato risiedeva con la moglie e le figlie.

