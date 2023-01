Vialli e Mihajlovic, la moglie di Sinisa posta la foto che li ritrae insieme: «Sai quante partite lassù»

di Redazione web

Oggi, venerdì 6 gennaio, è un giorno triste per il calcio mondiale che piange la morte di Gianluca Vialli. L'ex attaccante si è spento dopo una lunga lotta contro il tumore al pancreas. Poche settimane fa, il 16 dicembre, è morto anche un altro grande del calcio, Sinisa Mihajlovic che non è riuscito a sconfiggere la leucemia. Per omaggiare Vialli, Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, ha postato su Instagram una foto commovente.

Il post Instagram

Arianna Mihajlovic ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che ritrae Sinisa che gioca una partita di calcio contro Vialli. Il serbo indossava la maglia della Sampdoria mentre l'attaccante italiano la maglia della Juventus. Arianna ha scritto: «Sai quante partite lassù».

I commenti dei tifosi

Sotto il post sono apparsi subito migliaia di like e commenti che hanno omaggiato e ricordato i due grandi giocatori che hanno contribuito alla storia del calcio italiano e non solo.

