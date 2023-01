Vialli morto, l'attivista attacca Fedez per il messaggio d'addio: «Volevi fare il selfie col morto». La replica: «Fai schifo»

Fedez attaccato per il messaggio d'addio a Gianluca Vialli. Il rapper, visibilmente commosso, ha salutato sui social l'ex calciatore: «Avremmo dovuto farci una foto insieme», ha detto. Questa frase è stata ripresa dall'attivista Serena Doe Mazzini, che ha attaccato il marito di Chiara Ferragni: «Volevi fare il selfie col morto». Dura la replica di Fedez: «Fai schifo».

Vialli, l'ultima intervista con Cattelan sul tumore: «Ho paura di morire. So che non mi resta molto tempo»

Cosa ha detto Fedez

«Per promuovere il suo podcast l'ossessionata "giornalista" non si ferma davanti a nulla. Oltre a non aver capito un ca**o di ciò che ho detto, io mi chiedo, ma come si fa a far polemica davanti a tutto? Ripigliatevi», ha detto Fedez. Il cantante ha poi aggiunto: «Questa è la stessa giornalista che tempo fa aveva sostenuto che fossi guarito dal cancro al pancreas in tre giorni, davanti ad un pensiero di un lutto e un ricordo per una persona che mi ha aiutato, ma almeno davanti a questo non si potrebbe tacere? Perché se di fronte a questi guru dei social che ti insegnano come stare al mondo non si può nemmeno ricordare una persona che oggi è venuta a mancare, che ti ha dato una mano quando ti hanno trovato un tumore raro al pancreas, allora non si può più fare un ca**o e se per trascinarvi nell'onda della mediaticità avete bisogno di promuovere un podcast dicendo che io ho detto che volevo farmi il selfie con il morto vuol dire che siete in cattiva fede voi e che fate schifo, più di me», ha concluso.

