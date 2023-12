Tom Lockyer, arresto cardiaco in campo per il capitano del Luton: sospesa la partita con il Bournemouth

Grande spavento nel corso della partita Bournemouth-Luton di Premier League. Il capitano della squadra ospite, Tom Lockyer, intorno al minuto 59' si è sentito male ed è crollato a terra. Immediato l'intervento dei sanitari per rianimare il difensore gallese, trasportato d'urgenza in ospedale. Il direttore di gara ha sospeso la partita, lasciando rientrare negli spogliatoi i giocatori, visibilmente turbati per l'accaduto. Il match non riprenderà.

Lockyer, stando a quanto comunicato dal Luton, è ora vigile e stabile. Il calciatore ha avuto un arresto cardiaco. In un comunicato ufficiale, la squadra inglese fa chiarezza sulle condizioni di salute del proprio capitano: «Il nostro staff medico ha confermato che il capitano degli Hatters ha avuto un arresto cardiaco sul campo, ma è stato subito reattivo quando è stato portato via con la barella.

Il precedente

Lockyer aveva già avuto un arresto cardiaco in campo lo scorso maggio, a Wembley durante la finale promozione vinta ai rigori sul Coventry. Successivamente era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore e dopo un mese aveva avuto il via libera dei medici per tornare a giocare. «Mi hanno dato il via libera per tornare in campo. Mi sono sottoposto a tutti gli esami del caso e sono risultati tutti negativi», aveva detto il capitano del Luton in quell'occasione.

