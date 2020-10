Il papocchio: Juventus-Napoli, il campionato è a rischio

Ed eccoci ai supplementari di Juventus-Napoli, la partita infinita che non è mai iniziata. La Procura della Figc ha aperto un'indagine sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts: si studiano soprattutto i fatti della settimana, culminata nella mancata trasferta a Torino della squadra azzurra, che oltre alla sconfitta per 3-0 a tavolino rischia un punto di penalizzazione.



Dalla partita fantasma agli allenamenti fantasma. Il Napoli ha rimosso dal suo sito internet i report delle sedute della scorsa settimana. Intanto il numero uno della procura federale, Giuseppe Chiné, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club partenopeo. E anche il giudice sportivo ha richiesto un supplemento d'indagine per analizzare la situazione. Il suo verdetto sul 3-0 a tavolino era inizialmente atteso per la giornata di oggi, ma può slittare almeno a domani.



Ieri, intanto, il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ha incontrato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e successivamente il presidente della Figc Gabriele Gravina per capire se e quando le autorità sanitarie locali possono comandare rispetto a un protocollo vidimato dal Cts. Una questione nodale per il campionato che altrimenti rischia di fermarsi al primo positivo. «Crediamo in questo protocollo - ha detto Gravina - se qualcuno ha sbagliato, pagherà». Spadafora ha rassicurato: il protocollo non si tocca. E ha aggiunto: «La serie A non è a rischio».



Prosegue intanto la quarantena a Castel Volturno dei giocatori del Napoli, ieri sottoposti al quarto tampone negli ultimi otto giorni. Sono in isolamento fiduciario anche i calciatori bianconeri, tanto che Chiellini e Bonucci hanno rinviato la loro partenza per Coverciano. Gli unici a lasciare la bolla del J Hotel sono Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Bentancur, Danilo e Demiral: hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Buffon ha invece chiesto e ottenuto di attendere nella propria abitazione il nuovo tampone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 08:50



