Tifoso del Napoli sconfigge il tumore e realizza il suo sogno: «Al Bernabeu dopo 7 anni, 26 chemio e 2 interventi»

di Redazione Web

Era il sogno di un giovane tifoso del Napoli colpito da un tumore nel 2017, vedere la squa squadra lottare contro il Real Madrid in uno dei templi del calcio, il Santiago Bernabeu. Ci è riuscito ieri sera. Gli azzurri, che dopo una sfida combattuta si sono dovuti arrendere ai Blancos negli ultimi minuti, ha perso 4-2 ma per Simone Galiero rimarrà per sempre una serata indimenticabile.

La storia e il tumore

Lo racconta lo stesso protagonista in un post su Instagram: «Era il 15 Febbraio 2017, giorno in cui si disputò Real Madrid - Napoli.

Durante questi anni prega e spera che nei sorteggi il Napoli possa ritrovare la sqadra spagnola. «Dopo 7 lunghi anni eccoci qui. Sto scrivendo queste due righe guardando il campo, consapevole di non riuscire mai a rendere l’idea di quello che sto provando. Ho cambiato 4 treni, 2 metro, 1 aereo e lo rifarei altre mille volte».

«Non so più che scrivere, voglio solo dire Grazie Dio per tutto questo - conclude il tifoso - Real Madrid - Napoli non è più un sogno. È tutta realtà».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA