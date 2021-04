Superlega, il nuovo attacco di Ceferin: «Juve, Real e Barcellona sono terrapiattisti»

Superlega, il nuovo affondo di Aleksander Ceferin contro tre delle squadre promotrici. «Juventus, Barcellona e Real Madrid sono come i terrapiattisti, credono che esista ancora». Il presidente dell'Uefa, che continua ad attaccare il progetto, non risparmia critiche ai tre club che formalmente non hanno ancora rinunciato all'istituzione del torneo europeo che vede Andrea Agnelli e Florentino Perez tra i principali sostenitori.

In un'intervista al Mail on Sunday, il presidente sloveno dell'Uefa ha elogiato il premier britannico Boris Johnson, determinante per minare la Superlega, e riserva un trattamento speciale ai sei club inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham) che hanno abbandonato la competizione tra comunicati di scuse e pentimento. «Ognuno sarà ritenuto responsabile. Vedremo in che modo, ma per me c'è una differenza chiara tra i club inglesi e le altre sei società» - le parole di Aleksander Ceferin - «Le squadre inglesi si sono ritirate per prime, ammettendo di aver commesso un errore. Dire "Ho sbagliato" è una qualità. Per me, tra le 12 società ci sono tre gruppi: i sei club inglesi usciti per primi, poi altri tre (Atletico Madrid, Inter e Milan) e infine quelli che pensano che la Terra sia piatta e che la Superlega esista ancora».

Dopo il duro attacco, Aleksander Ceferin si mantiene piuttosto vago sulle possibili sanzioni ai club considerati ribelli dall'Uefa: «Non voglio parlare di processo disciplinare, ma è chiaro che ognuno dovrà essere ritenuto responsabile in maniera diversa. È una questione disciplinare? È una decisione dell'esecutivo? Vedremo, è troppo presto per dirlo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 14:00

